Cât a costat deszăpezirea drumurilor județene în Prahova

Consiliul Județean Prahova a cheltuit peste 23 de milioane de lei pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe drumurile județene în doar patru luni. Cea mai mare sumă a fost plătită în ianuarie 2026, când intervențiile pentru îndepărtarea zăpezii și combaterea poleiului au costat peste 13,6 milioane de lei.

Sezonul de iarnă 2025–2026 a adus în Prahova mai multe episoade de cod galben și portocaliu de polei, dar și ninsori abundente, ceea ce a impus intervenții repetate ale utilajelor de deszăpezire pe rețeaua de drumuri județene. (Detalii AICI)

Ultimul episod de iarnă a avut loc la jumătatea lunii februarie, când din cauza ninsorilor abundente au fost impuse măsuri inclusiv de restricționare a traficului greu, dar și închiderea DJ 102 D, pe sectorul Boldești Grădiștea – Baba Ana (Detalii AICI).

Cât a costat deszăpezirea drumurilor județene

Potrivit datelor transmise de Consiliul Județean Prahova la solicitarea Observatorul Prahovean, în perioada noiembrie 2025 – februarie 2026 au fost plătiți în total 23.269.965 de lei pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe drumurile administrate de Consiliul Județean Prahova.

În perioadele cu ninsori abundente, autoritățile județene au anunțat mobilizarea tuturor utilajelor disponibile, fiind operaționale cele cinci baze de deszăpezire din județ.

Situația plăților pentru deszăpezirea drumurilor județene

Noiembrie 2025: 755.454,21 lei

Decembrie 2025: 4.147.333,64 lei

Ianuarie 2026: 13.677.192,16 lei

Februarie 2026: 4.689.985,65 lei

În total, 23.269.965 de lei au fost plătiți pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe drumurile județene din Prahova în intervalul analizat.