DJ 102D Boldești-Grădiștea – Baba Ana rămâne închis din cauza viscolului. Ruta ocolitoare

Ninsorile abundente și viscolul din cursul nopții au dus la formarea de troiene și la îngustarea părții carosabile pe DJ 102D Boldești-Grădiștea – Baba Ana. Consiliul Județean Prahova a anunțat menținerea măsurii de închidere a circulației pe acest tronson până mâine dimineață.

Decizia a fost luată pentru protejarea participanților la trafic și pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire.

„Participanții la trafic sunt rugați să folosească în continuare ruta alternativă DJ 100C și să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipelor aflate în teren.

Echipele de intervenție acționează în permanență cu utilaje specializate și gredere, pentru lărgirea părții carosabile, îndepărtarea troienelor și asigurarea condițiilor minime de reluare a circulației în siguranță”, a anunțat Consiliul Județean Prahova.

Șoferii sunt sfătuiți să utilizeze ruta alternativă DJ 100C și să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipelor aflate în teren.

Autoritățile vor reveni mâine dimineață cu informații actualizate privind situația traficului pe acest tronson și recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în zonă.