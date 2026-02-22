- Publicitate -
Circulația rutieră a fost reluată pe DJ 102D, între Boldești-Grădiștea și Baba Ana

Roxana Tănase
Circulația rutieră pe DJ 102D, pe tronsonul Boldești-Grădiștea – Baba Ana, a fost reluată duminică, după finalizarea intervențiilor pentru reasigurarea stării de viabilitate a părții carosabile.

„Ca urmare a intervențiilor efectuate pentru reasigurarea stării de viabilitate a părții carosabile pe DJ 102D, pe tronsonul Boldești-Grădiștea – Baba Ana, începând cu ora 08.30 circulația rutieră a fost reluată și se desfășoară în condiții normale”, a anunțat IPJ Prahova.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste prudență și să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și de trafic, pentru a preveni producerea unor incidente rutiere.

Reamintim că traficul rutier a fost blocat, sâmbătă, din cauza a viscolului puternic și pentru a permite utilajelor să intervină pentru deszăpezire. (Detalii AICI).

