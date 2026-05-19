Când revin ploile la Ploiești. Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Probabilitatea pentru averse va fi mai mare în intervalul 21… 25 mai.

După un weekend cu ploi abundente în zona de munte, meteorologii au anunțat un nou val de precipitații. Probabilitatea pentru averse va fi, potrivit ANM, mai mare în perioada 21 – 25 mai, când și cantitățile de apă vor fi însemnate”.

„În cea mai mare parte a intervalului temperaturile se vor situa în jurul normelor climatologice. Variații termice de la un interval la altul sunt posibile îndeosebi determinate de dinamica și extinderea spațială a ploilor.

Astfel pentru intervalul 18 – 31 mai, media regională a valorilor termice diurne va oscila între 22 și 25 de grade. Media temperaturilor minime va fi în creștere de la 10 grade, până spre 13…14 grade în 21, 22 și 23 mai, iar ulterior sunt estimate valori în jurul a 12 grade”, a precizat ANM.

Val de ploi la Ploiești

La Ploiești, sunt anunțate precipitații începând de vineri, 22 mai, dar și sâmbătă, 23 mai. Săptămâna aceasta, mercurul în termometre va urca până la 21… 23 de grade Celsius, iar în weekend sunt anunțate 24 de grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

La munte, potrivit ANM, în cea mai mare parte a intervalului media temperaturilor maxime pentru zona montană va fi de 12…14 grade, iar minimele vor fi în creștere ușoară de la 4 grade în primele nopți, până spre 6..7 grade.

„Variații termice de la un interval la altul sunt posibile îndeosebi determinate de dinamica și intervalele de manifestare al instabilității atmosferice. Vor fi averse în cea mai mare parte a intervalului, dar pe arii mai extinse în perioada 20 -27 mai”, a precizat ANM.