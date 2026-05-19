Incendiu în Ploiești. O mașină a fost cuprinsă de flăcări 

Un autoturism a luat foc marți dimineață, 19 mai, în jurul orei 05:30, pe strada Măgurii din Ploiești.

Potrivit unui martor, proprietara mașinii a auzit un zgomot sub volan, iar la scurt timp autoturismul a fost cuprins de flăcări. Femeia a reușit să iasă din mașină și a încercat să alerteze vecinii. Flăcările au afectat și câteva autoturisme aflate în apropiere.

La solicitarea OPH, reprezentanții ISU Prahova au transmis că incendiul auto produs pe strada Măgurii a fost lichidat. Focul s-a manifestat la un autoturism, iar o persoană a fost asistată medical după ce a suferit un atac de panică.

Pompierii urmează să stabilească exact cauza izbucnirii incendiului.