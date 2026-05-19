Zeci de mii de lei găsiți pe stradă, în bancomate și în supermarketurile din Prahova. Unde se află sumele de bani și cum pot fi recuperate

Sume importante de bani au fost găsite în ultimii doi ani pe străzile din Ploiești, Câmpina și Sinaia, în parcări, supermarketuri, lângă bancomate sau chiar în fanta ATM-urilor. Banii au fost predați Poliției de către persoanele care i-au găsit, însă multe dintre sume nu au fost revendicate nici până în prezent.

Potrivit datelor publicate de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova și de subunitățile din județ, în perioada februarie 2024 – mai 2026 au fost predați autorităților: 11.630,50 lei și 5 euro.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Ploiești și Câmpina, iar o mare parte dintre bani au fost găsiți în apropierea bancomatelor sau a băncilor.

Ploiești: aproape 6000 de lei găsiți pe străzi, în supermarketuri sau lângă bancomate

În municipiul Ploiești au fost predați Poliției, în total 5.763 lei. Cea mai mare sumă a fost găsită pe 17 martie 2026, când o femeie s-a prezentat la sediul Secției 1 Poliție și a predat 3.000 de lei găsiți pe care i-a găsit pe strada C.D. Gherea, în zona McDonald’s.

La doar câteva zile distanță, pe 28 martie 2026, un bărbat a predat 300 de lei găsiți lângă bancomatul BRD din zona Halelor Centrale.

Tot în Ploiești, pe 14 martie 2026, o femeie a predat 900 de lei găsiți în interiorul unui supermarket Lidl.

În cursul anului 2025 au fost raportate alte cazuri:

pe 9 octombrie 2025, o femeie a găsit și predat 38 de lei pe strada Vasile Lupu;

pe 26 iulie 2025, un bărbat a găsit 300 de lei în fanta unui bancomat ING de pe strada Mărășești, zona Păltiniș;

pe 14 iulie 2025, o femeie a predat 200 de lei găsiți într-o agenție BRD din complexul Aurora Vest.

Și în 2024 au existat cazuri similare:

pe 23 mai 2024, o femeie a predat 800 de lei găsiți pe Platoul Halelor Centrale;

pe 20 februarie 2024, un bărbat a predat 225 de lei găsiți pe aleea din fața Casei de Cultură a Sindicatelor.

Câmpina, orașul cu cele mai multe cazuri raportate

În municipiul Câmpina au fost găsiți și predați Poliției 4.620 de lei. Cel mai recent caz a fost înregistrat pe 7 mai 2026, când un bărbat a predat 500 de lei găsiți pe strada Griviței, în dreptul imobilului cu numărul 43.

În 2025 au fost raportate cele mai multe situații:

pe 30 ianuarie 2025, un bărbat a predat 900 de lei găsiți în parcarea Pieței Centrale;

pe 27 iunie 2025, o femeie a predat 580 de lei găsiți pe Bulevardul Carol I, în zona Vodafone;

pe 13 iunie 2025, o altă femeie a predat 900 de lei găsiți în zona BCR de pe Bulevardul Carol I;

pe 20 martie 2025, un bărbat a predat 1.060 de lei găsiți pe strada Griviței, în spatele unei bănci BCR;

pe 25 ianuarie 2025, o femeie a predat 150 de lei găsiți într-un bancomat ING;

pe 6 ianuarie 2025, o femeie a predat 530 de lei găsiți pe strada Mihai Eminescu, în apropierea unui magazin de mezeluri.

Multe dintre sume au fost găsite în apropierea instituțiilor bancare, ceea ce sugerează că o parte dintre bani au fost uitați după retrageri de numerar.

Sinaia: bani găsiți în parc și în ATM-uri

În Sinaia au fost predați: 1.247,50 lei și 5 euro. Cea mai mare sumă, 1.000 de lei, a fost predată pe 31 iulie 2025. O persoană a declarat că a găsit banii în fanta unui bancomat EURONET amplasat în exteriorul complexului Carpați Shopping Center.

Un alt caz a fost raportat pe 7 septembrie 2025, când un bărbat a predat 105,50 lei găsiți în Parcul Dimitrie Ghica.

Anterior, pe 8 ianuarie 2025, un bărbat a predat 142 de lei și 5 euro găsiți în zona parcului central din Sinaia.

Cum își pot recupera proprietarii banii pierduți

Poliția Prahova precizează că persoanele care cred că au pierdut una dintre sumele respective trebuie să poată demonstra că sunt proprietarii banilor. De regulă, sunt necesare informații precum:

suma exactă pierdută;

locul unde au fost pierduți banii;

data aproximativă;

împrejurările în care s-a produs pierderea.

Pentru recuperarea sumelor, oamenii se pot adresa secțiilor de poliție unde au fost predați banii sau Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

Conform legislației, persoanele care găsesc bunuri sau sume de bani au obligația să le predea autorităților sau proprietarului în termen de 10 zile. Însușirea bunului găsit poate constitui infracțiune.