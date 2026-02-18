Copaci căzuți azi-noapte, stâlpi electrici prăbușiți și mașini înzăpezite, în Prahova

În condițiile ninsorilor abundente din noaptea de 17-18 februarie 2026, pompierii au intervenit pentru gestionarea efectelor. Au fost înregistrate, pe raza județului Prahova, mai multe situații de avarii cum ar fi: copaci căzuți, stâlpi electrici prăbușiți, autoturisme înzăpezite și gospodării fără curent.

UPDATE: În Ploiești, mai mulți copaci s-au rupt sub greutatea zăpezii, în diferite zone ale orașului. Un stâlp de electricitate a căzut pe strada Gh. Grigore Cantacuzino, la intersecția cu Cuza Vodă.

De asemenea, au fost semnalați copaci căzuți sau rupți pe strada Mihai Eminescu, în zona LIDL Nord, în zona Piața Victoriei, dar și pe strada Basarab, la intersecția cu strada Erou Călin Cătălin.

Știre inițială

Între orele 20:00 și 07:00 pompierii au intervenit astfel:

49 de intervenții pentru degajarea copacilor căzuți;

6 intervenții pentru degajarea stâlpilor electrici prăbușiți;

4 intervenții pentru deblocarea autoturismelor înzăpezite în trafic;

6 evenimente de natură electrică, înregistrate în 6 localități, care au afectat un număr de 3.779 de utilizatori.

S-a intervenit preponderent pe raza municipiilor Ploiești și Câmpina, precum și în localitățile Bordenii Mari, Gherghița, Gura Vitioarei, Bărcănești, Băicoi, Cărbunești, Plopeni, Jugureni, Aluniș, Pietroșani și Fulga de Jos, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

„În zona de vest este prăpăd, copaci căzuți pe Aleea Ciucului lângă casa alba și copaci căzuți în parc vizavi de Piața 9 Mai, Cofetărie Narcisa”, a transmis un cititor din Ploiești.