„A fost o onoare!” Petrolul se desparte de unul dintre cei mai importanți fotbaliști care au jucat în România

Portughezul Ricardinho a ajuns la final de contract și nu va mai continua în România. După opt ani petrecuți în SuperLigă, dintre care ultimii doi la Petrolul, fotbalistul de 32 de ani a decis să se întoarcă acasă, din motive familiale.

„A fost o onoare!”, a spus Ricardinho, care nu a avut șansa de a se despărți pe teren de fanii Petrolului. El a suferit o accidentare la gambă, cu două zile înainte de meci, și a devenit indisponibil. Totuși, a ținut să fie pe foaia de joc și a luat loc pe banca de rezerve, deși șansele să evolueze erau infime.

Ricardo pleacă în Portugalia după opt ani

Fost jucător la Gil Vicente și produs al clubului lusitan, Ricardinho a venit în România în 2018, când s-a transferat la FC Voluntari. A jucat timp de șase ani la clubul ilfovean, pe care a venit la Petrolul, unde a fost om de bază. El a jucat 72 de meciuri pentru ploieșteni și a marcat trei goluri. În total, Ricardinho a jucat peste 250 de meciuri în România și a fost desemnat cel mai bun fundaș dreapta, în 2021-2022. El este în Top 10 fotbaliști străini cu cele mai multe meciuri în România.

Ricardinho pleacă acasă, deoarece vrea să fie alături de soția sa, care este și ea fotbalistă, dar are și un job stabil și bine plătit. Din acest motiv, în cei opt ani în care a jucat în România, Rică a stat singur. Cei doi vor să devină părinți, iar distanța ar fi fost un impediment pentru ceea ce și-au propus.

Liber de contract, fotbalistul va încerca să-și găsească un angajament în Portugalia, care să-i permită să fie cât mai aproape de casă.

Nici Yohan Roche nu-și prelungește contractul

Un alt fotbalist străin care pleacă de la Petrolul este Yohan Roche. Fundașul naționalei Beninului este și el la final de contract și vrea să-și continue activitatea în altă parte. Inițial, în toamna anului trecut, el acceptase o prelungire a angajamentului, dar ulterior s-a răzgândit, după ce a fost aproape de o calificare la Mondiale cu naționala africană.

Yohan Roche (29 ani) s-a născut în Franța, la Lyon, fiind, un produs al școlii de fotbal din Hexagon. Cariera și-a inceput-o la FC Villefranche, iar mai apoi a evoluat pentru Stade Reims și Rodez, înainte de a se transfera, în 2021, în prima ligă din Turcia, la Adanaspor. În 2023 a revenit in Franța, la Quevilly, formație pentru care a evoluat până să ajungă la Petrolul, unde a jucat 52 de meciuri și a marcat două goluri.