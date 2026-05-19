Noi reguli pentru concediile medicale din 1 iunie. Cine scapă de neplata primei zile

Au fost introduse noi modificări legislative privind plata concediului medical. Excepțiile de la lege au fost publicate în Monitorul Oficial și se aplică începând cu 1 iunie 2026. Legea 64/2026 modifică astfel Ordonanța de urgență 91/2025.

Cine sunt românii care scapă de neplata primei zile de concediu medical

Noile categorii de români asigurați, care vor beneficia de plata integrală a primei zile de concediu medical sunt:

pacienții cu boli cronice

persoanele incluse în programele naționale de sănătate

cei care necesită spitalizare de zi

pacienții cu urgențe medico-chirurgicale

Cum se vor plăti concediile medicale acordate succesiv

Se clarifică astfel și situația concediilor medicale acordate succesiv. În acest caz indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor de concediu medical eliberate.

De asemenea, sunt incluse la exceptii și:

concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;

concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice

concedii medicale și indemnizații de risc maternal care se acordă persoanelor asigurate în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Modificările introduse prin Legea 64/2026 țin cont de măsurile anterioare adoptate prin OUG 91/2025. Acestea aveau ca scop combaterea fraudelor asociate acordării concediilor medicale.

Cine plătește concediul medical

Indemnizația de asigurări sociale de sănătate este împărțită în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027 între angajator și Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS), astfel:

angajatorul suportă plata indemnizației pentru zilele 2 – 6 ale concediului medical

FNUASS acoperă plata începând cu ziua a 7-a până la recuperarea completă

în cazul concediilor susținute integral din FNUASS, prima zi nu este plătită.

Noua lege impune controale mai riguroase asupra certificatelor de concediu medical. Guvernul a subliniat că, dacă în urma verificărilor se descoperă nereguli în eliberarea certificatelor medicale, asigurații nu vor beneficia de indemnizația aferentă concediului medical.