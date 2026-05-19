Aceasta era cândva ”definiția luxului exagerat”. Unde veți putea admira un superb Lincoln Continental

De-a lungul istoriei automobilelor, pe americani și pe ruși i-a legat ceva: mărimea exagerată. Diferența a făcut-o faptul că rușii le făceau doar mari și urâte, pe când americanii cucereau prin inovație tehnologică și elemente luxoase. Banii nu contau în acele vremuri, așa că nu era important cât metal și câtă piele intră într-un Lincoln Continental sau ce consum are un motor de 7500 cmc. Conform icars.ro, un astfel de model legendar veți vedea anul acesta la cea de a patra ediție ”De la cal, la cai putere”.

Lincoln Continental este un simbol al luxului auto american, produs de divizia Lincoln a concernului Ford, din 1939 și până în anul 2020.

De la un simplu vehicul de vacanță, modelul a evoluat într-un etalon de design și eleganță pe patru roți.

Evoluția uneia dintre cele mai reprezentative mașini din istoria automobilului:

Nașterea unui vis (1939-1948)

Continental s-a născut în 1939 ca mașină personală pentru Edsel Ford (președintele Ford la acea vreme). Acesta a dorit un cabriolet bazat pe Lincoln-Zephyr, dar care să aibă un aer „european și continental”.

Acel concept original, desenat de E.T. „Bob” Gregorie, a introdus elemente definitorii precum roata de rezervă montată în exteriorul portbagajului, o trăsătură care a dat ulterior numele întregii game.

Epoca de Aur a Lincolnului Continental și designul „Slab-Side” (1961-1969)

Generația lansată în 1961 a adus linii drepte, curate și elegante (cunoscute sub numele de „slab-side”).

Ușile „Suicide Doors”: Această generație a reintrodus ușile spate care se deschid invers, creând o intrare spectaculoasă și o imagine iconică asociată cu mașinile prezidențiale.

Tranziția la opulență și dimensiuni mari (Anii ’70 – ’90)

În deceniile următoare, Continental a urmat tendința americană a mașinilor masive și extrem de luxoase, echipate cu motoare puternice V8.

Modelele din această perioadă puneau accentul pe confortul suprem al pasagerilor, oferind tapițerie din piele și finisaje din lemn natural.

Anii 2000 și oprirea producției (2002 – 2020)

După o scurtă pauză, modelul a revenit cu o generație în 2017, ce a încercat să readucă Lincoln în segmentul premium global.

În anul 2020, din cauza schimbării preferințelor pieței care s-a orientat masiv către SUV-uri și crossovere, Ford a oprit definitiv producția acestui sedan istoric.

Lincoln Continental va fi prezent la Ploiești, la cea de a patra ediție a evenimentului ”De la cal, la cai putere”

Vorbim despre un Lincoln Continental din 1976, o versiune Town Coupe, cu un motor V8 7.5L. Nu vom dezvălui mai multe detalii tehnice, lăsânu-vă plăcerea să le aflați, în curând, chiar de la proprietarul acestei bijuterii tehnice.

*Grupul Observatorul Prahovean vă invită în calitate de coorganizator la două evenimente memorabile: ”Avioane & Motoare”, 30 mai pe Aerodromul Gheorghe Bănciulescu din Strejnicu, eveniment organizat în parteneriat cu Aeroclubul României și ”De la cal, la cai putere” – Hipodromul Ploiești, 5-7 iunie, eveniment organizat în parteneriat cu Retrocars România. Pentru ambele accesul publicului este liber!