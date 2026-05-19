Neurochirurgul Valeriu Zaharia revine la Spitalul Județean de Urgență Ploiești și oferă consultații gratuite

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești anunță reluarea activității cunoscutului neurochirurg Valeriu Zaharia în cadrul Ambulatoriului de Neurochirurgie al unității medicale, o veste importantă pentru pacienții din Prahova și din județele învecinate, în condițiile în care adresabilitatea acestei specialități este una foarte ridicată.

Potrivit reprezentanților spitalului, activitatea medicală a dr. Valeriu Zaharia se va desfășura în tura a doua, de luni până joi, între orele 14:00 și 20:00, în cadrul Ambulatoriului de Neurochirurgie.

Dr. Valeriu Zaharia este considerat unul dintre cei mai cunoscuți neurochirurgi ai Prahovei, cu o experiență profesională de peste patru decenii. De-a lungul carierei sale, a activat timp de aproximativ 30 de ani în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, unde a tratat zeci de mii de pacienți și a efectuat numeroase intervenții neurochirurgicale complexe.

Reluarea activității reputatului medic face parte din programul extins implementat de Spitalul Județean de Urgență Ploiești în Ambulatoriul de Specialitate, unde consultațiile sunt organizate acum în două ture, cu program până la ora 20:00. Măsura are ca obiectiv creșterea accesului pacienților la servicii medicale de specialitate, reducerea timpilor de așteptare și facilitarea accesului la consultații într-un interval orar mai flexibil.

Consultațiile sunt gratuite, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Programările se pot face online, pe site-ul oficial al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, telefonic la numărul 0244 537 711, interior 470, sau direct la Ambulatoriul din locația Nord, strada Găgeni nr. 100 din Ploiești.