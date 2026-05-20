Percheziții la trei adrese din Ploiești după ce un taximetrist a rămas fără telefon și cu o cursă de București neplătită

Un taximetrist a rămas fără telefon și fără banii pe o cursă București–Ploiești, după ce doi pasageri au coborât și nu s-au mai întors. La aproape trei săptămâni de la faptă, polițiștii au pus în aplicare trei mandate de percheziție în Ploiești și au reținut un bărbat de 29 de ani.

Telefonul cerut cu împrumut, cursa neplătită

În noaptea de 1 mai 2026, în jurul orei 02:30, un taximetrist de 38 de ani a preluat doi pasageri din București și i-a transportat la Ploiești. Pe drum, unul dintre ei i-a cerut telefonul, motivând că trebuie să contacteze o altă persoană.

La destinație, cei doi au spus că nu au bani pentru cursă și l-au rugat pe șofer să aștepte. Nu s-au mai întors. Telefonul nu a mai fost restituit, iar cursa a rămas neachitată.

Taximetristul a sunat imediat la 112 și a sesizat fapta.

Trei percheziții și un reținut

Cercetările au dus, la 19 mai 2026, la reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 29 de ani, bănuit că se numără printre cei doi pasageri.

În aceeași zi, polițiștii au executat trei mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Ploiești, pentru documentarea activității infracționale. A doua zi, pe 20 mai, față de suspect a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

La acțiune au participat polițiști din Secția nr. 1 și Secția nr. 4 Poliție Ploiești, sprijiniți de jandarmi din cadrul Grupării Mobile Ploiești.

Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și abuz de încredere prin fraudarea creditorilor.