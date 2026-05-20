Alertă aeriană în Lituania după detectarea unei drone. Președintele și premierul, evacuați în adăposturi

Preşedintele Gitanas Nauseda şi prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginiene, au fost evacuaţi miercuri, 20 mai, în adăposturi, din cauza unei alerte privind prezenţa unei drone. Și membrii Seimasului, parlamentul lituanian, au fost duși într-un adăpost subteran.

Armata lituaniană a cerut populației din mai multe regiuni să se adăpostească imediat, iar zborurile de pe Aeroportul Internațional din Vilnius au fost suspendate temporar, notează digi24.ro.

Locuitorii capitalei, inclusiv un corespondent AFP, au primit în jurul orei 10:20 (07:20 GMT) mesaj de alertă pe telefoanele mobile: „Alertă aeriană! Mergeţi imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveţi grijă de membrii familiei dumneavoastră şi aşteptaţi noi recomandări”.

Activitatea dronei a fost înregistrată în zone apropiate de frontieră, lângă districtele Ignalina, Utena, Zarasai și Svencionys, în estul Lituaniei. Avertizarea a fost ulterior extinsă la capitala Vilnius și la regiunea înconjurătoare.