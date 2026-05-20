Ședință la Consiliul Local Ploiești

- Publicitate -
Observatorul PrahoveanInternațional

Alertă aeriană în Lituania după detectarea unei drone. Președintele și premierul, evacuați în adăposturi

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
atac drona
Foto cu caracter ilustrativ

Preşedintele Gitanas Nauseda şi prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginiene, au fost evacuaţi miercuri, 20 mai, în adăposturi, din cauza unei alerte privind prezenţa unei drone. Și membrii Seimasului, parlamentul lituanian, au fost duși într-un adăpost subteran.

- Publicitate -

Armata lituaniană a cerut populației din mai multe regiuni să se adăpostească imediat, iar zborurile de pe Aeroportul Internațional din Vilnius au fost suspendate temporar, notează digi24.ro.

Locuitorii capitalei, inclusiv un corespondent AFP, au primit în jurul orei 10:20 (07:20 GMT) mesaj de alertă pe telefoanele mobile: „Alertă aeriană! Mergeţi imediat într-un adăpost sau într-un loc sigur, aveţi grijă de membrii familiei dumneavoastră şi aşteptaţi noi recomandări”.

- Publicitate -

Activitatea dronei a fost înregistrată în zone apropiate de frontieră, lângă districtele Ignalina, Utena, Zarasai și Svencionys, în estul Lituaniei. Avertizarea a fost ulterior extinsă la capitala Vilnius și la regiunea înconjurătoare.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea din spatele timbrelor poștale despre cosmos. Alec Bartos și pasiunea pentru filatelie

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Clujeanul Alec Bartos este cel care a machetat toate...

Cum arată cea mai mare stație de biogaz din România construită în Prahova. Povestea unui tânăr vizionar

Oana Stoica Oana Stoica -
Într-o Românie care încă se confruntă cu problema uriașă...

Povestea Cofetăriilor OLI. Cum a crescut Irina Ionescu brandul pornit dintr-o patiserie din Malu Roșu

Marius Nica Marius Nica -
Cofetăriile OLI sunt astăzi un nume cunoscut în Ploiești,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -