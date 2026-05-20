Urs văzut seara trecută pe o stradă din Băicoi

Urșii au început să-și facă apariția în zonele locuite din Prahova. Seara trecută, după ora 22.00, un pui de urs a fost văzut pe strada Alexandru cel Bun din Băicoi.

De la începutul acestui an, mai mulți urși au fost văzuți în apropierea locuințelor, pe străzi sau la marginea localităților, inclusiv în stațiuni montane și în comune aflate în apropierea pădurilor.

Fenomenul este favorizat atât de reducerea habitatului natural, cât și de faptul că unele animale ajung să caute hrană în zone populate.

Autoritățile recomandă oamenilor să nu încerce sub nicio formă să se apropie de animalele sălbatice, să nu le fotografieze și mai ales, să nu îl hrănească.

În cazul în care observați un urs pe stradă sau în apropierea locuințelor, sunați imediat la 112 și evitați orice contact cu animalul.