- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Consultații gratuite pentru femei. Spitalul Județean Ploiești a deschis un cabinet de Obstetrică-Ginecologie

Tatiana Hagiescu
Autor: Tatiana Hagiescu
spital judetean
Spitalul Județean de Urgență Ploiești

Vești bune pentru femeile din Ploiești. În  cadrul Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești a fost deschis Cabinetul de Obstetrică-Ginecologie.

- Publicitate -

De ce servicii poți beneficia în cadrul noului cabinet

Consultațiile sunt gratuite, pe baza biletului de trimitere emis de medicul de familie.

Potrivit SJU Ploiești, serviciile medicale disponibile în cadrul cabinetului de Obstetrică-Ginecologie sunt :

- Publicitate -
  • consultații de specialitate Obstetrică-Ginecologie;
  • test Babeș-Papanicolau (PAP) – esențial pentru prevenția și depistarea precoce a cancerului de col uterin;
  • recoltări pentru investigații specifice;
  • inserția dispozitivului intrauterin;
  • extracția dispozitivului intrauterin;
  • monitorizarea sarcinii ;
  • consiliere privind sănătatea femeii și prevenția afecțiunilor ginecologice.

Cum poți face programare

Programările se pot realiza:

  • online: www.sjup.ro
  • telefonic: 0244 537 711, interior 470
  • fizic: Recepția Ambulatoriului – Locația Nord, Str. Găgeni nr. 100, Ploiești

Modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești au fost realizate cu sprijinul Consiliului Județean Prahova.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Povestea din spatele timbrelor poștale despre cosmos. Alec Bartos și pasiunea pentru filatelie

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
Clujeanul Alec Bartos este cel care a machetat toate...

Cum arată cea mai mare stație de biogaz din România construită în Prahova. Povestea unui tânăr vizionar

Oana Stoica Oana Stoica -
Într-o Românie care încă se confruntă cu problema uriașă...

Povestea Cofetăriilor OLI. Cum a crescut Irina Ionescu brandul pornit dintr-o patiserie din Malu Roșu

Marius Nica Marius Nica -
Cofetăriile OLI sunt astăzi un nume cunoscut în Ploiești,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -