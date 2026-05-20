Consultații gratuite pentru femei. Spitalul Județean Ploiești a deschis un cabinet de Obstetrică-Ginecologie

Vești bune pentru femeile din Ploiești. În cadrul Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești a fost deschis Cabinetul de Obstetrică-Ginecologie.

De ce servicii poți beneficia în cadrul noului cabinet

Consultațiile sunt gratuite, pe baza biletului de trimitere emis de medicul de familie.

Potrivit SJU Ploiești, serviciile medicale disponibile în cadrul cabinetului de Obstetrică-Ginecologie sunt :

consultații de specialitate Obstetrică-Ginecologie;

test Babeș-Papanicolau (PAP) – esențial pentru prevenția și depistarea precoce a cancerului de col uterin;

recoltări pentru investigații specifice;

inserția dispozitivului intrauterin;

extracția dispozitivului intrauterin;

monitorizarea sarcinii ;

consiliere privind sănătatea femeii și prevenția afecțiunilor ginecologice.

Cum poți face programare

Programările se pot realiza:

online: www.sjup.ro

telefonic: 0244 537 711, interior 470

fizic: Recepția Ambulatoriului – Locația Nord, Str. Găgeni nr. 100, Ploiești

Modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești au fost realizate cu sprijinul Consiliului Județean Prahova.