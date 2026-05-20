Ziua Eroilor 2026, marcată la Ploiești. Trafic restricționat în zona Cimitirului Militar Bolovani

Ziua Eroilor va fi marcată, joi, 21 mai, la Ploiești. Special pentru desfășurarea manifestărilor, organizate la Cimitirul Militar Bolovani, traficul rutier va fi restricționat pe strada Sondelor.

- Publicitate -

Șoferii din Ploiești trebuie să se pregătească pentru restricții de circulație joi, 21 mai 2026, în zona Cimitirului Militar Bolovani, unde vor avea loc manifestări dedicate „Zilei Eroilor”.

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat, încă de săptămâna trecută, solicitarea transmisă de Garnizoana Ploiești UM 2494 către Primăria Ploiești, privind întreruperea și devierea traficul rutier pe strada Sondelor nr. 27, între străzile Tribunei și Rudului, în intervalul orar 09:40 – 10:45.

- Publicitate -

Măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții de siguranță a ceremoniei militare organizate la Cimitirul Militar Bolovani, cu ocazia sărbătorii „Zilei Eroilor”, eveniment comemorativ dedicat eroilor căzuți pentru România.

Programul ceremoniei militare de la Ploiești

Manifestările vor debuta la ora 09:30, cu instalarea gărzii la monument, conform datelor transmise la Comisia Municipală de pentru Transport și Siguranța Circulației.

Începând cu ora 09:45, va fi realizat dispozitivul militar, iar circulația pe strada de acces Sondelor va fi complet oprită pe ambele sensuri.

- Publicitate -

09:30 – Instalarea gărzii la monument

09:45 – 09:55 – Realizarea dispozitivului

09:45 – 11:00 – Oprirea circulației pe strada de acces Sondelor (ambele sensuri de circulație)

- Publicitate -

10:00 – 10:03 – Sosirea persoanelor oficiale, prezentarea onorului, salutarea Drapelului de luptă și ocuparea locului în dispozitiv

10:03 – 10:05 – Intonarea Imnului național al României

10:05 – 10:15 – Oficierea serviciului religios de pomenire a eroilor neamului

- Publicitate -

10:15 – Alocuțiuni privind semnificația „Zilei Eroilor”

10:20 – Depuneri de coroane și jerbe cu flori

10:30 – Realizarea dispozitivului de defilare

- Publicitate -

10:45 – Încheierea ceremoniei militare și plecarea persoanelor oficiale