EXCLUSIV: Trei fotbaliști de la Petrolul convocați la echipa națională

Petrolul are trei fotbaliști convocați la echipa națională. Cei trei nu sunt de la prima echipă, ci de la cea de tineret, care va juca finala Cupei României, duminică, de la ora 13.00, la Târgoviște.

- Publicitate -

Portarul Ștefan Rădulescu și mijlocașii Rareș Manolache și Liviu Argeșanu au fost chemați la naționala Under 16 a României, pentru un stagiu de pregătire care se va derula în perioada 31 mai – 9 iunie și care cuprinde două meciuri amicale, cu Turcia (3 iunie) și Georgia (9 iunie).

Ștefan Rădulescu, Rareș Manolache și Liviu Argeșanu au fost chemați la națională

Dacă Rădulescu și Manolache au mai fost la națională, prezența lui Argeșanu este o premieră, care certifică că rezultatele echipei antrenate de Daniel Movilă, care e și coordonatorul Academiei Petrolul, nu au rămas neobservate. În ciuda vârstei, cei trei au jucat și la echipa a doua a clubului, care activează în Liga a III-a, unde a terminat pe locul 8.

- Publicitate -

În mod normal, în contextul schimbărilor care vor avea loc în lotul echipei mari în această vară, e de așteptat ca cei trei să fie prezenți în cantonamentul echipei, alături de alți doi tineri talentați, Rareș Leescu și Alberto Călin, care au avut evoluții bune la echipa a doua a clubului.

Pentru tinerii internaționali ai Petrolului săptămâna aceasta se va încheia cu cel mai important meci al sezonului. Echipa de tineret întâlnește ASC Bacău în finala Cupei României. Deși pleacă cu șansa a doua, echipa lui Movilă poate reedita performanțele anterioare, ea eliminând Universitatea Cluj (sferturi) și Rapid (semifinale), formații cotate ca fiind net superioare.

Prima echipă e în vacanță până pe 10 iunie

Echipa mare a Petrolului a intrat în vacanță după finalul tensionat de campionat, care a pecetluit salvarea de la retrogradare, fără baraj, deși ultima reprezentație pe teren propriu a fost eșec dureros, 1-5 cu Oțelul.

- Publicitate -

Conducerea Petrolului speră să-l convingă pe Mehmet Topal să rămână la echipă, antrenorul turc urmând a oferi un răspuns în cel mai scurt timp. Indiferent de cine va pregăti echipa, reunirea lotului este programată în prima parte a lunii iunie, în jurul datei de 10 iunie.