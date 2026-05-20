Bursele școlare, mai mici din cauza vacanței de primăvară. Ce sume primesc elevii pe 20 mai

Elevii primesc miercuri, 20 mai, bursele școlare aferente lunii aprilie. Pentru beneficiarii burselor de merit și tehnologice, sumele sunt mai mici decât de obicei din cauza vacanței de primăvară, deoarece aceste burse se calculează în funcție de numărul zilelor de curs.

Astfel, elevii care beneficiază de bursă de merit vor primi 307 lei, față de 450 de lei, cât este valoarea integrală prevăzută de lege. În cazul bursei tehnologice, suma scade de la 300 de lei la 205 lei.

Diminuarea burselor apare deoarece luna aprilie a avut 22 de zile de curs și 7 zile de vacanță, potrivit calendarului școlar.

Bursa socială în valoare de 300 de lei rămâne neschimbată, întrucât acest ajutor se acordă indiferent de numărul zilelor de curs sau de vacanțe.

Potrivit metodologiei, elevii care acumulează mai mult de 10 absențe nemotivate într-o lună pierd bursa de merit, socială sau tehnologică pentru perioada respectivă.

Reamintim faptul că, din cauza constrângerilor bugetare, începând cu anul școlar 2025 -2026, bursele de reziliență și cele pentru excelență olimpică au fost eliminate, fiind păstrate doar premiile pentru olimpici.