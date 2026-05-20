Locuitorii din zona Km 5 din Ploiești cer o stație de autobuz decentă: „Coborâm pe o rigolă neasfaltată”

Un locuitor din Ploiești trage un semnal de alarmă cu privire la condițiile precare din stația de autobuz „Km 5”, pe sensul de mers către Carrefour. T.M., care se declară plătitor de taxe, impozite și abonament TCE, reclamă faptul că în acel punct nu există o stație amenajată corespunzător.

„Autobuzul ne oprește pe o rigolă neasfaltată. Cum credeți că coborâm pe această ploaie?”, scrie bărbatul, adresându-se autorităților prin intermediul redacției noastre.

Fotografiile trimise de cititor surprind zona în cauză și confirmă lipsa oricărei infrastructuri specifice unei stații de transport public: nicio platformă betonată, niciun adăpost, nicio marcare clară a locului de oprire.

T.M. solicită montarea unei stații decente și speră că semnalul său va fi auzit de cei responsabili din cadrul Primăriei Ploiești sau al TCE Ploiești.