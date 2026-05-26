La Km 5 din Ploiești a fost montată o nouă stație TCE, după reclamațiile călătorilor

După ce Observatorul Prahovean a prezentat situația locuitorilor din zona Km 5 din Ploiești, care erau nevoiți să coboare din autobuz direct pe o rigolă neasfaltată, consilierul local Florin Ioniță (PNL) s-a autosesizat și a solicitat amplasarea unei stații TCE în zonă. Noua stație a fost deja amplasată, luni, 25 mai.

Observatorul Prahovean a relatat, în urmă cu șase zile, cazul semnalat de un ploieștean care reclama faptul că, la Km 5, călătorii erau obligați să coboare din autobuz direct într-o rigolă neasfaltată, într-o zonă fără amenajări și fără semnalizare corespunzătoare.

Potrivit imaginilor transmise de cititorul Observatorulph.ro, stația improvizată nu oferea condiții minime de siguranță pentru călători.

În urma articolului publicat de Observatorul Prahovean, consilierul local Florin Ioniță (PNL) a cerut public „fără coborâri în șanț”, solicitând „o soluție normală pentru stația de autobuz de la Km 5”.

„Siguranța și decența nu ar trebui să fie un lux în Ploiești. Imaginile publicate recent în presă, cu locuitorii din zona Km 5 obligați să coboare din autobuz direct într-o rigolă neasfaltată, arată o realitate care trebuie să dispară”, a declarat consilierul local.

Luni, 25 mai, Florin Ioniță a anunțat finalizarea lucrărilor și montarea noii stații TCE în zona Km 5 din Ploiești. „S-a încheiat montajul stației. Echipele au lucrat intens pentru a finaliza intervenția. De mâine dimineață, călătorii nu vor mai trebui să coboare direct într-o rigolă neasfaltată. Autobuzul TCE va opri în siguranță în scuar, nu pe prima bandă de circulație”, a transmis Florin Ioniță.