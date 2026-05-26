Coșmar pentru ploieștenii care locuiesc lângă Serviciul de Medicină Legală: „Nu mai putem respira din cauza mirosului de cadavru și formol”

Mirosul puternic de cadavru și formol care vine dinspre Serviciul Județean de Medicină Legală Prahova, de pe strada Ana Ipătescu din Ploiești, a devenit un coșmar pentru oamenii care locuiesc în imediata apropiere a instituției. Localnicii de pe strada Izvoraș spun că sunt obligați să stea cu geamurile închise și se tem că situația va deveni și mai greu de suportat în timpul verii. (VIDEO)

Cristian Popescu, care locuiește la doar câțiva metri de clădirea SML Ploiești, spune că situația a devenit insuportabilă.

„De aproximativ o lună nu se mai poate respira din cauza mirosului de cadavru și formol. Eu, vecinul meu Grigore Lacataș, dar și alte familii care locuim pe această stradă suntem nevoiți să stăm cu geamurile închise. Ne este teamă de ce va fi la vară, suntem disperați”, ne-a transmis bărbatul.

Acesta susține că în curtea instituției a fost amenajat un container pentru persoane decedate, iar ventilatorul acestuia este orientat direct spre casele din apropiere.

„Am făcut sesizări peste sesizări, dar până acum nu s-a luat nicio măsură. Ne este pusă în pericol sănătatea. A noastră și a copiilor noștri”, a mai spus Cristian Popescu.

Sesizați de către locuitorii de pe strada Izvoraș, cei de la DSP Prahova (Direcția de Sănătate Publică) au anunțat că vor trimite o echipă de control pentru verificarea situației reclamate.

„Am primit plângerea. Voi trimite o echipă pe teren să vadă care este situația. Se poate ajunge, în ultimă instanță, chiar la închiderea unității, dacă se constată că sănătatea oamenilor este pusă în pericol”, a transmis Cătălin Albu, directorul DSP Prahova.

De cealaltă parte, conducerea SML (Serviciul Județean de Medicină Legală) susține că mirosul nu ar proveni de la containerul frigorific pentru persoane decedate, ci de la întreaga clădire în care funcționează sălile de autopsie.

„Ventilatorul acela are rolul de a răci camera în care ținem frigiderul cu cadavre. Acel frigider, unde sunt păstrate persoanele decedate care nu au fost ridicate de familii sau de primărie, este închis ermetic, deci este puțin probabil ca mirosul să vină de acolo.

Problema este, de fapt, întreaga clădire a Serviciului de Medicină Legală, unde avem inclusiv persoane aflate în stare de putrefacție, iar mirosul de cadavru și formol poate veni dinspre sala de autopsie.

Acum există frigider și situația este incomparabil mai bună față de acum 20 de ani, când nu exista un astfel de sistem. Singura soluție reală pe care o văd este mutarea întregii clădiri a SML într-o zonă a orașului fără locuințe în apropiere.

Au existat discuții în acest sens de-a lungul anilor, însă până acum nu s-a făcut nimic concret”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, medicul șef al SML Ploiești, Vasile Drăghici.