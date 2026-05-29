MAE rus reacționează dur după închiderea consulatului de la Constanța

Ministerul rus de Externe a reacționat dur după decizia autorităților române de a închide Consulatul General al Rusiei de la Constanța și de a-l declara persona non grata pe consulul general Andrey Kosilin.

La scurt timp după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a transmis că Moscova va răspunde rapid măsurilor adoptate de România.

„Măsurile de represalii în legătură cu declararea consulului general al Rusiei drept persona non grata și închiderea consulatului general nu vor întârzia”, a declarat Zaharova.

Subiectul a fost comentat și la Kremlin. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitry Peskov, a confirmat că Vladimir Putin este informat despre evenimentele recente din România, inclusiv despre incidentul cu drona.

Întrebat de jurnaliști dacă liderul de la Kremlin a fost ținut la curent cu situația, Peskov a răspuns ironic: „Ce credeți, că l-au ascuns? Credeți că îl ascundem?”.

Acesta a subliniat că președintele rus primește constant informații despre ceea ce se întâmplă în România și despre evoluțiile din regiune.

Tensiunile diplomatice dintre București și Moscova vin într-un context regional sensibil, marcat de incidente de securitate și de relațiile tot mai tensionate dintre Rusia și statele membre NATO din Europa de Est.

Vă reamintim, președintele Nicușor Dan a anunțat că va fi declarată persona non grata consulul general al Rusiei la Constanța, iar consulatul va fi închis.

Șeful statului a susținut vineri, 29 mai, declarații de presă la finalul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care a avut loc la Palatul Cotroceni. Ședința a fost convocată după ce o dronă rusească s-a prăbuşit joi noapte, 29 mai, pe un bloc din Galaţi. Impactul a fost urmat de o explozie şi incendiu la un apartament de la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite.