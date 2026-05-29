Primele măsuri anunțate de Nicușor Dan, după ce o dronă rusească a lovit un bloc la Galați

Președintele Nicușor Dan a făcut primele declarații de presă, după ședința CSAT. Șeful statului a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, după ce o dronă rusească a pătruns joi noapte, 30 mai, în spațiul aerian al României și a lovit un bloc din Galați. Două persoane au fost rănite în urma exploziei.

Întreaga responsabilitate aparține Rusiei

Nicușor Dan a declarat că întreaga responsabilitate aparține Federației Ruse. În urma incidentului, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul general al Rusiei din Constanța urmează să fie închis.

Potrivit informațiilor prezentate de șeful statului, drona implicată în acest incident ar fi făcut parte dintr-un roi de 43 de drone lansate de Rusia. Autoritățile susțin că au identificat traseul complet al aparatului, de la plecarea din Rusia, traversarea Ucrainei și până la intrarea în spațiul aerian românesc. Din totalul dronelor lansate, doar una ar fi ajuns pe teritoriul României.

Unii politicieni au încercat să minimalizeze incidentul

Șeful statului a criticat dur reacțiile unor politicieni și formatori de opinie din România, acuzându-i că încearcă să minimalizeze sau să justifice acțiunile Rusiei. Nicușor Dan a afirmat că acest incident arată clar diferența dintre cei care susțin valorile occidentale și cei care doar „mimează” pro-occidentalismul.

Totodată, România a primit mesaje de solidaritate din partea partenerilor din Uniunea Europeană și NATO. „Reacția aliaților demonstrează existența unei unități euro-atlantice în fața amenințărilor de securitate”, a mai declarat Nicușor Dan.

Cum se va apăra România în continuare

În ceea ce privește măsurile de apărare, președintele Nicușor Dan a anunțat că România accelerează achiziția de sisteme anti-aeriene și anti-dronă, în cadrul programului SAFE. Contractele ar urma să fie semnate în aceste zile, iar livrările sunt estimate într-un interval de unu până la doi ani.

De asemenea, România a semnat recent un parteneriat cu Ucraina pentru producția comună de drone și colaborează cu Statele Unite și Marea Britanie într-un mecanism destinat accelerării producției și testării de drone și sisteme anti-dronă.

Până la livrarea noilor echipamente, România beneficiază de sprijin din partea partenerilor NATO și a unor acorduri bilaterale, prin care echipamente de apărare sunt deja dislocate sau urmează să ajungă pe teritoriul țării.

Șeful statului a mai precizat că reacția structurilor de apărare civilă a fost rapidă. În plus, Ministerul de Interne a dispus măsuri suplimentare pentru zonele considerate potențial afectate, inclusiv suplimentarea efectivelor și intensificarea măsurilor de securitate.

De asemenea, președintele a anunțat sesizarea Consiliului de Securitate al ONU.