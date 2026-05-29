Imagini cu incendiul provocat de o dronă care a picat pe un bloc din Galați

O dronă s-a prăbușit, vineri dimineață, pe un bloc cu 10 etaje din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la ultimul etaj. VIDEO la finalul textului.

- Publicitate -

Potrivit primelor informații, două persoane au fost transportate la spital cu arsuri, iar alți doi locatari au primit îngrijiri medicale după ce au suferit atacuri de panică. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din imobil.

Autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru județele Brăila, Tulcea și Galați, iar de la Baza Borcea – Fetești au fost ridicate aeronave F-16.

- Publicitate -

Ministerul Apărării a precizat că incidentul nu este considerat un atac asupra României, ci o consecință a conflictului de la frontiera țării.

Potrivit MApN, ținta a fost urmărită, însă traiectoria dronei nu a intrat în zona de angajare a sistemelor de apărare, iar timpul de reacție a fost foarte scurt.

În urma impactului, autoritățile au intervenit la fața locului pentru stingerea incendiului, evacuarea locatarilor și verificarea structurii de rezistență a clădirii.