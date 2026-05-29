De ce Armata nu a doborât drona care a căzut pe un bloc din Galați. Explicația MApN

Armata Română a explicat de ce drona care a căzut pe un bloc din Galați, incident în urma căruia doi locatari au fost răniți și au ajuns la spital, nu a fost doborâtă de sistemele de apărare.

Într-o conferință de presă organizată de Ministerul Apărării, generalul Gheorghe Maxim a declarat că incidentul „nu reprezintă un atac asupra României”, ci o consecință a conflictului aflat la frontiera țării.

„Situația este sub control, nu este un atac asupra României, ci un conflict la frontiera noastră, cu consecințe asupra populației din zonă”, a declarat generalul Gheorghe Maxim.

Potrivit reprezentantului Armatei, după incidentul produs în urmă cu aproximativ o lună, un radar a fost dislocat în zona municipiului Galați, iar ținta a fost urmărită. Cu toate acestea, traiectoria dronei nu ar fi intrat în zona de angajare a sistemelor de apărare.

Generalul Gheorghe Maxim a explicat că timpul avut la dispoziție pentru reacție a fost extrem de scurt, de aproximativ patru minute. În plus, există și limitări legale privind folosirea armamentului în apropierea spațiului aerian al altei țări.

„Prima limitare este una legală. Nu putem executa foc încât proiectilul să violeze spațiul unei țări vecine. Ucraina este în război, dar România este în pace, nu putem lansa un proiectil spre spațiul aerian al Ucrainei. Pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un timp – detecție, clasificare, luarea deciziei, angajarea. Timpul de 4 minute a fost extrem de scurt”, a declarat locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite.

Întrebat dacă România nu are un sistem care să intercepteze o astfel de țintă într-un timp foarte scurt, generalul Maxim a spus că România dispune de un sistem de protecție a spațiului aerian și că există preocupări pentru îmbunătățirea capacității de apărare.

Reprezentantul Armatei a mai precizat că sistemele militare nu pot fi amplasate oriunde pe teritoriul național, în condițiile în care România se află în stare de pace.

„Au fost sisteme de apărare aeriană cu baza la sol, dintre cele din dotarea armatei: Ghepard, tunuri antiaeriene, rachete cu bătaie scurtă. Suntem în perioadă de pace. Nu putem amplasa sisteme militare în orice loc de pe teritoriul național. Trebuie să avem acordul proprietarilor terenurilor, al autorităților, pentru a amplasa astfel de sisteme, cu acțiune limitată, 1,5 km – 6 km. Proprietatea privată este ocrotită prin lege. Suntem în caz de pace. Unde am primit acordul de a monta sisteme, am instalat”, a mai declarat generalul Gheorghe Maxim, potrivit Biziday.

Acesta a mai spus că, în cazul în care drona ar fi lovit mai jos blocul, consecințele ar fi putut fi mult mai grave.

„Încărcătura de pe Gheran variază de la 2 kg la 50 kg. Probabil ar fi fost victime mai multe, cel puțin un apartament distrus”, a afirmat reprezentantul Armatei.