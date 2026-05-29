O dronă s-a prăbușit azi noapte pe un bloc din Galați și a explodat. Două persoane au fost rănite

O dronă s-a prăbușit noaptea trecută, în jurul orei 02.00, pe un bloc din Galați și a explodat la impact. Evenimentul a fost urmat de un incendiu. Două persoane au fost rănite, iar alte două au suferit atacuri de panică. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate.

Blocul se află în zona Stirex-Mazepa, potrivit biziday.ro.

Anunțul MAPN

În cursul nopții de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Una dintre aceste drone a intrat în spațiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu.

La fața locului acționează echipe specializate din IGSU și alte structuri din MAI, din Serviciul Român de Informații și din Poliție Română.

Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, la ora 01.19, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației. În acest context, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru județele Tulcea, Galați și Brăila.