Un produs inovator fără plastic, creat de compania unui prahovean, premiată la Cosmoprof

Compania CAHM Europe, fondată de prahoveanul Andrei Severin, a fost premiată pentru un produs inovator, Qpearl, la Cosmoprof, unul dintre cele mai importante târguri din industria cosmeticelor, organizat la Bologna, în Italia.

- Publicitate -

Fondată de Andrei Severin, CAHM a obținut premiul I la categoria Green & Organic, una dintre cele mai disputate și importante din acest moment. Qpearl a câștigat finala în fața unor produse similare prezentate de companii importante din Spania, Germania și Finlanda.

Produsul este rezultatul unui proces de cercetare de peste șapte ani și reprezintă o alternativă 100% fără plastic la produsele tradiționale de îngrijire a părului și corpului.

- Publicitate -

Acestea sunt încapsulate într-o perlă biodegradabilă, reducând astfel la minimum impactul asupra mediului prin eliminarea plasticului.

„Vreau să le mulțumesc colegilor mei, care au depus o muncă uriașă, care iată că acum este recunoscută la nivel mondial. Deja am primit solicitări de la companii mari interesate să distribuie produsul nostru din Panama, Columbia, Thailanda, Statele Unite, Canada, multe state din Europa, dar și din China, India sau Coreea de Sud”, a declarat pentru Observatorul Prahovean Andrei Severin.

Acest produs a câștigat până acum mai multe premii internaționale la concursurile de profil.

În cadrul celei de-a 57 ediții a Cosmoprof, Anastasia Soare a fost premiată pentru întreaga carieră. Aceasta a strigat „românii mei” când a văzut că firma din Prahova a câștigat categoria. Momentul a fost surprins aici:

- Publicitate -

Compania CAHM Europe SA, condusă de Andrei Severin, are sediul în Băicoi și produce cosmetice pentru industria HoReCa, fiind lider național de piață pe acest segment. În plus, în prezent, cosmeticele produse de CAHM Europe sunt exportate în zeci de țări, sub diverse branduri, fiecare cu propriile specificații.