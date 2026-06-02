Se scumpesc, din nou, polițele RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA pentur următoarele șase luni. Valorile sunt mai mari, în medie, cu peste 10%, față de raportul anterior. Tarifele de referință nu reprezintă prețuri obligatorii pentru asigurători.

- Publicitate -

Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat cel mai recent raport privind tarifele de referință RCA pentru următoarele șase luni. Potrivit Wall-Street.ro, noile valori arată creșteri medii de peste 10% față de raportul din toamna anului 2025.

Pentru persoanele fizice, tarifele de referință au crescut, în medie, cu 12,3% în cazul autoturismelor și cu 11,7% pentru autovehiculele destinate transportului de bunuri.

- Publicitate -

În cazul persoanelor juridice, creșterea este de 9,9% pentru autoturisme și de 10% pentru autovehiculele de transport bunuri, conform sursei citate.

Diferențe importante apar și în cazul șoferilor sub 30 de ani. Pentru categoria auto 101–134 CP, tariful de referință ajunge la 4.760 lei pentru un șofer din București sau Ilfov, față de 2.896 lei pentru un șofer din restul țării