Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în zona de munte din Prahova. Atenționare ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de ploi torențiale pentru zona de munte, avertizare valabilă marți, 2 iunie, până la ora 22:00.

În intervalul menționat, potrivit ANM, „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină”.

„Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp”, a precizat ANM.

Meteorologii susțin că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.