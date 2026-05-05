Ce salarii au angajații Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova. Conducerea câștigă peste 9.000 lei net

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova funcționează cu un total de 46 de posturi, dintre care 19 sunt funcții publice (4 de conducere și 15 de execuție), iar 27 sunt funcții contractuale de execuție. Structura de personal reflectă un aparat administrativ clasic, în care diferențele salariale sunt semnificative între conducere și personalul de execuție.

Salariile din conducere: peste 9.000 lei net

La vârful instituției, directorul executiv are un salariu de bază brut de 15.400 lei, care se traduce într-un net de aproximativ 9.009 lei. Cu sporul pentru condiții vătămătoare de 300 lei, venitul total ajunge la 15.700 lei brut și 9.184 lei net.

Directorul executiv adjunct are un salariu de bază brut de 14.000 lei (8.190 lei net), iar după acordarea sporului de 300 lei, ajunge la 14.300 lei brut și 8.365 lei net.

Un șef de serviciu câștigă 13.400 lei brut (7.839 lei net), iar cu sporul similar ajunge la 13.700 lei brut și 8.014 lei net.

Funcțiile publice de execuție: între 5.700 și 6.100 lei net

Pentru funcțiile publice de execuție, nivelul salarial scade considerabil. De exemplu:

Un consilier sau inspector superior (gradația 5) are un salariu de bază brut de 9.777 lei și un net de 5.719 lei. Cu sporul de 300 lei și indemnizația de hrană de 347 lei, ajunge la 10.424 lei brut și aproximativ 6.098 lei net.

Un inspector superior (gradația 4) câștigă 9.538 lei brut (5.579 lei net), iar venitul total ajunge la 10.185 lei brut și 5.958 lei net.

Pe lângă aceste sume, angajații primesc și vouchere de vacanță în valoare de 800 lei anual.

Personalul contractual: salarii de la 3.600 la peste 6.000 lei net

Cea mai numeroasă categorie este cea a personalului contractual, unde salariile sunt mai mici, dar există variații în funcție de grad și sporuri.

Un inspector de specialitate IA (gradația 5) are un salariu de bază de 8.875 lei brut (5.191 lei net). Cu sporuri și indemnizații, poate ajunge la 10.409 lei brut și 6.089 lei net, dacă beneficiază și de CFP (control financiar preventiv).

Pentru aceeași funcție, fără sporuri suplimentare, venitul total este de aproximativ 9.522 lei brut și 5.570 lei net.

La gradații mai mici, salariile scad: un inspector de specialitate IA (gradația 3) are 8.446 lei brut și 4.940 lei net, ajungând la aproximativ 5.322 lei net cu sporuri.

Un inspector de specialitate I (gradația 3) are 7.504 lei brut și 4.390 lei net, iar venitul total ajunge la 4.768 lei net.

Există și cazuri în care se acordă spor de handicap sau alte drepturi specifice, ceea ce poate ridica veniturile nete peste media funcției.

Cele mai mici salarii: referent și șofer

La baza grilei salariale se află funcțiile de suport:

Un referent IA (gradația 5) are un salariu de bază de 6.328 lei brut (3.702 lei net), ajungând la aproximativ 4.080 lei net cu sporuri.

Un șofer (gradația 4) câștigă 5.523 lei brut și 3.251 lei net, iar venitul total ajunge la circa 3.609 lei net.

Sporuri și beneficii

Majoritatea angajaților beneficiază de:

spor pentru condiții vătămătoare – 300 lei;

indemnizație de hrană – 347 lei;

vouchere de vacanță – 800 lei anual.

În unele cazuri apar sporuri suplimentare, precum cel pentru control financiar preventiv sau pentru handicap.

