Două probleme mari la Petrolul, după remiza cu UTA! Pe cine a pierdut Mehmet Topal înaintea meciului de la Botoșani

Petrolul nu a pierdut doar două puncte în meciul cu UTA, terminat la egalitate, scor 1-1, ci și doi fotbaliști. În privința lui Paul Papp lucrurile sunt clare.

Fundașul de 36 de ani a primit al patrulea cartonaș galben și este suspendat pentru partida de la Botoșani, programată duminică, 10 mai, de la ora 16.00, pe terenul moldovenilor. Papp, care a jucat 35 de meciuri în acest sezon (34 în campionat și 1 în Cupa României) este la a doua suspendare în acest sezon.

Paul Papp este suspendat, Chică Roșă s-a accidentat

A doua problemă pe care o are Mehmet Topal în perspectiva meciului care poate fi decisiv în lupta pentru retrogradare este cea legată de Adrian Chică Roșă. Acesta a ieșit accidentat la pauza meciului cu UTA și resimte dureri mai la genunchiul stâng. El va efectua un RMN pentru a exclude varianta unor leziuni, diagnosticul inițial fiind tendinită.

Atacantul cu doar 4 goluri marcate în acest sezon a reprezentat principala opțiune pentru postul de vârf de atac, indiferent cine a fost antrenor la Petrolul: Liviu Ciobotariu, Eugen Neagoe sau Mehmet Topal. La meciul cu UTA, Chică Roșă a jucat cu infiltrații, dar durerile au devenit acute spre finalul primei reprize, el solicitând înlocuirea.

Hermannstadt și Slobozia au rămas la trei puncte în urmă

Vestea bună pentru ploieșteni este că Unirea Slobozia și Hermannstadt au remizat ieri și au rămas la trei puncte în urma Petrolului. Acest rezultat ajută echipa în tentativa de a securiza măcar locul 13, care ar oferi un adversar mai accesibil echipei la barajul de menținere în SuperLiga României.

Meciurile din etapa viitoare pot lămuri în mare măsură situația barajului. În cazul în care Farul pierde la Oțelul, Petrolul are nevoie de numai un punct la Botoșani și de victorie pe teren propriu, în ultima etapă, pentru a evita barajul. Asta deoarece, în caz de egalitate de puncte cu Farul, Petrolul e avantajată de faptul că nu a beneficiat de rotunjire la finalul sezonului regulat. Iar acesta este primul criteriu de departajate în caz de egalitate de puncte.

Clasament play-out

FCSB 36 puncte (7 meciuri) UTA 33 puncte (7 meciuri) FC Botoșani 32 puncte (7 meciuri) Csikszereda 30 puncte (7 meciuri) Oțelul 29 puncte (7 meciuri) Farul 25 puncte (7 meciuri) PETROLUL 24 puncte (7 meciuri) Hermannstadt 21 puncte (7 meciuri) Unirea Slobozia 21 puncte (7 meciuri) Metaloglobus 12 puncte (7 meciuri)

Etapa viitoare în play-out

Vineri 8 mai, ora 18.00: UTA – Csikszereda

Sâmbătă 9 mai, ora 18.00: Oțelul – Farul

Duminică 10 mai, ora 16.00: FC Botoșani – Petrolul

Luni 11 mai, ora 18.00: Metaloglobus – Hermannstadt

Luni 11 mai, ora 21.00: FCSB – Unirea Slobozia

Ultima etapă din play-out (15-17 mai)

Petrolul – Oțelul

Hermannstadt – FCSB

Farul – Metaloglobus

Csikszereda – Botoșani

Unirea Slobozia – UTA

Datele și orele vor fi stabilite săptămâna viitoare.