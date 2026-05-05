Explozie urmată de incendiu, cu degajări mari de fum, în zona de nord a Ploieștiului

Un incendiu violent, cu degajări mari de fum, a izbucnit, marți, 5 mai, în zona de nord a Ploieștiului. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea focului.

UPDATE: În total, potrivit ISU Prahova, acționează 6 autospeciale de stingere, 2 ambulanțe SMURD și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă, doi ofițeri și 35 de subofițeri. Alături de pompieri, acționează și SAJ Prahova cu o ambulanță.

UPDATE: Din informațiile, potrivit ISU Prahova, s-a produs o explozie la un rezervor, urmată de incendiu, cu pericol de explozie pentru un al doilea rezervor. Se intervine pentru lichidarea incendiului si pentru împiedicarea producerii unei alte explozii.

„A fost raportată si existenta unei victime, barbat in vârstă de 56 ani, cu arsuri la nivelul feței. Este conștient, primeste îngrijiri la fața locului si urmează sa plece către UPU Ploiești”, a precizat ISU Prahova.

Totodată, ISU Prahova a precizat că rezervoarele conțin ulei.

Stire inițială

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum în zona de Nord a Ploieștiului, în apropiere de Ploiești Shopping City.

„O explozie urmată de incendiu a avut loc în urmă cu puțin timp într-un depozit din comuna Blejoi, în zona Decathlon. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție: patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, precum și încă o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) de la Detașamentul 2 Ploiești”, a anunțat ISU Prahova.

(Vom reveni cu detalii)

Observatorul Prahovean a transmis live de la fața locului.