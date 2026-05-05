Noi imagini de la incendiul care s-a produs în zona de nord a Ploieștiului

O explozie urmată de un incendiu masiv, care s-a manifestat cu mari degajări de fum a avut loc, marți, 5 mai, în zona de nord a Ploieștiului, la un depozit situat în comuna Blejoi, în zona Decathlon.

Potrivit ISU Prahova, la fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri, dar și echipaje SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) de la Detașamentul 2 Ploiești.

ISU Prahova a anunțat că, potrivit primelor date, s-a produs o explozie la un rezervor, urmată de incendiu. Până la această oră a fost raportată o victimă, respectiv un bărbat în vârstă de 56 ani, cu arsuri la nivelul feței. „Este conștient, primeste îngrijiri la fața locului si urmează sa plece către UPU Ploiești”, a precizat ISU Prahova.



Observatorul Prahovean a transmis live de la fața locului.