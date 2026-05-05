S-au montat primele camere de supraveghere la ghenele de la blocuri în Ploiești

La finalul lunii trecute, în Ploiești, au început să fie montate camere de supraveghere la ghenele blocurilor ale căror asociații și-au exprimat acordul pentru montarea acestora. Din păcate, sunt încă multe asociații de proprietari care ori refuză, ori nu au dat niciun răspuns până acum cu privire la solicitarea Primăriei Ploiești.

- Publicitate -

Cu ajutorul camerelor, ar putea fi prinși și amendați cei care aruncă ilegal deșeuri

Depozitarea deșeurilor rezultate din lucrări de construcție sau renovare la ghena de gunoi este ilegală. La fel și aruncarea obiectelor de mari dimensiuni, cum ar fi fotolii, canapele, uși, geamuri, care necesită un regim special de colectare, prin contactarea RASP și achitarea unui tarif separat.

Cu toate acestea, în lipsa oricărei supravegheri, mulți locatari ignoră aceste reguli și aruncă la ghenă saci de moloz, obiecte sanitare sau uși de interior, destinația comună a gunoiului menajer. Prezența unor camere de supraveghere ar schimba ecuația: imaginile ar putea fi verificate ori de câte ori apar astfel de deșeuri, iar cei vinovați ar putea fi sancționați. Nu e greu de înțeles de ce această perspectivă nu le convine tuturor.

- Publicitate -

Astfel, sunt asociații care, din aceste considerente, nu se grăbesc să-și dea acordul pentru montarea camerelor de supraveghere.

Persoanele fără adăpost ar putea fi descurajate să răscolească tomberoanele

O altă problemă o reprezintă persoanele fără adăpost care răscolesc containerele în căutare de obiecte reutilizabile. Acestea lasă adesea în urmă pubele răsturnate și gunoi împrăștiat. Și în acest caz, camerele ar permite identificarea și sancționarea celor responsabili.

Ar putea fi chiar posibil, cu sprijinul poliției, ca aceștia să strângă mizeria lăsată în urmă. Repetat de câteva ori, un astfel de precedent ar putea descuraja comportamentul.

- Publicitate -

Poate după ce camerele nou montate vor începe să-și facă simțite efectele, mai multe asociații de proprietari vor fi de acord pentru amplasarea unor astfel de dispozitive.