Ce se întâmplă anul acesta cu TCE și Termo Ploiești. Anunțul primarului Polițeanu

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a prezentat planurile și investițiile aflate în derulare la TCE Ploiești și Termo Ploiești, două dintre companiile esențiale pentru funcționarea orașului, dar care ”înghit” anual zeci de milioane de lei din suvenții.

Investiții la Termo Ploiești: cazane noi, cogenerare și rețea primară reabilitată

În ceea ce privește Termo Ploiești, primarul a anunțat că va începe instalarea primului cazan de apă fierbinte, cu o putere de 30 MW, din cele trei comandate.

O altă măsură importantă vizează investițiile în cogenerare. Potrivit edilului, municipalitatea a securizat un împrumut de 69 de milioane de lei pentru achiziția de motoare în cogenerare.

În plus, Termo Ploiești a instalat în cursul anului 2025 un set de motoare în cogenerare cu o putere totală de 18 MW.

Primarul susține că, în prezent, Primăria Ploiești are zero lei datorii față de Termo Ploiești.

Un alt proiect anunțat de primar este reabilitarea a 24 de kilometri de rețea primară de termoficare. Licitația a fost pornită și se află în faza de evaluare a ofertelor depuse.

TCE Ploiești: datorii istorice de 10 milioane de euro și tramvaie noi

În cazul TCE Ploiești, primarul Mihai Polițeanu susține că, anul acesta, municipalitatea va închide datoriile istorice de aproximativ 10 milioane de euro pe care Primăria le avea față de operatorul de transport public.

Unul dintre cele mai importante proiecte anunțate este achiziția a 20 de tramvaie noi. Potrivit edilului, licitația a fost dusă la bun sfârșit, iar câștigătorul urmează să fie anunțat marți.

Primarul a anunțat și achiziția de stații de așteptare moderne pentru transportul public.

Pentru primul lot, deja instalat, se lucrează la conectarea la rețeaua de electricitate și la instalarea softului care va permite afișarea în timp real, pe panouri electronice, a timpilor de așteptare pentru mijloacele de transport în comun.

Transportul public din Ploiești, în Google Maps

Un alt proiect aflat în derulare vizează introducerea mersului în timp real al mijloacelor de transport în comun în aplicația Google Maps.

Primarul susține că a fost demarat contractul pentru integrarea acestor date, astfel încât călătorii să poată urmări mai ușor traseele și timpii de sosire ai autobuzelor, tramvaielor și troleibuzelor.

Mihai Polițeanu a făcut referire și la decizia de ajustare a prețului biletelor de călătorie cu rata inflației, precizând că tarifele nu mai fuseseră actualizate de peste 10 ani.