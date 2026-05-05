Școala, temele și meditațiile le ocupă toată ziua elevilor. Ei cer timp cu familia și joacă în aer liber

Un studiu recent, lansat de organizația „Salvați Copiii”, arată că școala le ocupă micuților tot timpul. Unul din trei copii spune că își dorește mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute afară.

Majoritatea respondenților explică oboseala resimțită peste zi prin durata zilnică mare acordată școlii, pregătirii temelor și meditațiilor. Așa se face că trei sferturi dintre copii ajung să petreacă mai puțin de cinci ore pe săptămână de activități în aer liber.

Nici cititul nu îi mai atrage. Internetul a luat locul cărților

Ancheta „Salvați Copiii” mai relevă că timpul alocat pentru navigat pe internet (rețele de socializare, jocuri, filme etc) a crescut foarte mult în ultima vreme.

Mai mult, unul din trei copii spune că nu alocă deloc timp lecturii care nu are legătură cu programa școlară. Iar procentul copiilor care spun că nu fac acest lucru crește odată cu vârsta, de la 15% în ciclul primar la 35% la liceu.

Cum arată o zi din viața unui școlar

Potrivit anchetei „Salvați Copiii”, o zi din timpul anului școlar, în situația cel mai des întâlnită, arată astfel pentru copil:

▪ Petrece 5-6 ore la școală și aproximativ o oră pe drum spre / dinspre școală;

▪ Alocă 1-2 ore pentru teme / învățat;

▪ Petrece 3-4 ore navigând, interacționând cu prietenii sau jucându-se online;

▪ Petrece 1-2 ore în interacțiuni directe / socializare cu familia de apartenență.

În materie de meditații, cele mai întâlnite materii la care se pregătesc copiii sunt matematica, româna și limbile străine. Observăm o asociere între profilul de studiu al copilului și materia la care aceștia fac meditații.

Ce și-ar dori copiii care au răspuns la această anchetă

În ceea ce privește modificările pe care le-ar dori în programul lor, ancheta „Salvați Copiii” arată că:

1 din 3 copii ar dori să aibă mai mult timp pentru socializare în familie.

33% dintre copii ar dori să petreacă mai mult timp în aer liber

41% dintre copii simt nevoia să aloce mai mult timp interacțiunilor directe cu prietenii,

36% dintre copii spun că și-ar dori să aloce mai mult timp activităților sportive.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de aproapde 1500 de copii, cu vârste între 9 și 17 ani.