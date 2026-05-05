Proiectul Neptun Deep prinde contur. Încep lucrările pentru conducta de gaze din Marea Neagră

OMV Petrom și Romgaz au anunțat începerea lucrărilor de instalare a conductei offshore care va prelua gazele naturale din largul Mării Negre și le va aduce la țărm, în cadrul proiectului Neptun Deep. În acest proiect este implicată și o multinațională prezentă în Prahova. Este vorba de Halliburton România cu care OMV Petrom a semnat un contract de aproximativ 140 de milioane de euro cu pentru servicii integrate de foraj.

Conducta va avea o lungime de aproximativ 160 de kilometri și reprezintă una dintre componentele esențiale ale infrastructurii offshore necesare pentru exploatarea gazelor din Marea Neagră.

Primul vas din flota implicată în dezvoltarea proiectului, Castoro 10, a sosit în România și va instala primul tronson al conductei, în zona de țărm.

Potrivit unui comunicat al celor două companii, conducta va transporta gazele naturale de la platforma de producție offshore până la țărm, unde acestea vor fi măsurate și introduse în Sistemul Național de Transport.

Conexiunea la țărm va fi realizată prin microtunelul construit la Tuzla, tehnologie care are rolul de a crește siguranța lucrărilor și de a reduce impactul asupra mediului.

Conducta va fi alcătuită din mii de segmente de țeavă din oțel, cu diametrul de 30 de inci, echivalentul a aproximativ 76 de centimetri.

Reprezentanții OMV Petrom susțin că Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii.

„Neptun Deep este un proiect strategic pentru România și pentru securitatea energetică a regiunii, cu investiții de aproximativ 4 miliarde de euro și o producție anuală estimată de circa 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale. În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție. Toate activitățile se desfășoară la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, cu obiectivul de a începe producția în 2027”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

Lucrările planificate pentru acest an presupun mobilizarea unei flote de aproximativ 50 de nave, dintre care până la 10 nave vor fi implicate în instalarea conductei.

Infrastructura proiectului Neptun Deep include: platforma offshore; trei sisteme submarine;

zece sonde de producție; conducta offshore de aproximativ 160 km; stația de măsurare și control al gazelor de la țărm, din Tuzla.

Navele de instalare a conductei funcționează ca adevărate fabrici plutitoare. Segmentele de conductă sunt aliniate, sudate, testate și etanșate la bordul navelor, înainte de a fi coborâte într-o linie continuă pe fundul mării.

Proiectul Neptun Deep este dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, iar începerea producției este estimată pentru anul 2027.