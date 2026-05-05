Gest de omenie al Poliției Locale Ploiești în miez de noapte

În noaptea de luni, 4 mai 2026, la ora 2 noaptea, după aproape patru ore petrecute la spital alături de bunica sa, o ploieșteancă, Andreea D. se îndrepta, în sfârșit, spre casă. Însă, la doar câteva minute de plecare, mașina a cedat: pană de cauciuc, în liniștea și întunericul nopții.

„Nu știam pe cine să sun la acea oră”, a povestit tânăra pentru Observatorul Prahovean. Răspunsul a venit însă neașteptat de repede: o dubă a Poliției Locale Ploiești, a trecut prin zonă.

Cu jenă, pentru că echipajul se afla în patrulare, tânăra i-a oprit totuși și le-a explicat sitiuația. Polițiștii au coborât din mașină, au pus mâna și au ajutat-o să schimbe roata pe loc, fără întârzieri și fără reproșuri.

„Respect maxim pentru oamenii care ajută la 2 noaptea fără să clipească”, ne-a scris Andreea care, prin intermediu ziarului, a dorit să transmită un mesaj de mulțumire polițiștilor locali.

Într-un final, familia a ajuns acasă, iar gestul polițiștilor ploieșteni a devenit, pentru o noapte, un mic exemplu că ajutorul poate apărea tocmai când te aștepți mai puțin.

„Mulțumim încă o dată!”, a ținut să transmită tânăra în încheierea mesajului.

