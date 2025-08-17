E rușinos că nu avem centru de arși după Colectiv? Reacția lui Arafat

Şeful DSU, Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca, la zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu Departamentul pentru Situații de Urgență este cel care se ocupă de aceste centre.

Şeful DSU, Raed Arafat, a fost întrebat într-o conferinţă de presă la Guvern, în contextul transferului în străinătate a doi dintre pacienţii răniţi în explozia din judeţul Bacău, dacă nu este „ruşinos” ca până în momentul de faţă, la zece ani de la tragedia din Colectiv, România să nu aibă un centru de mari arşi şi în continuare persoane aflate în asemenea situaţii grave să fie trimise în străinătate, notează stirile protv.ro.

Într-o situație similară s-a aflat și ploieșteanca Lavinia Vlad, femeia care, pe 1 iunie 2025, a ajuns la Floreasca cu 70% arsuri pe suprafața corpului, după ce și-a scos copiii din incendiul care i-a cuprins locuința.

Sora ploieștencei Lavinia Vlad a acuzat personalul de la Floreasca de minciună și lipsă de empatie

Alina Alexandru, donator de piele, a acuzat personalul de la Floreasca de lipsă de empatie față de suferința bolnavilor, dar și de ascunderea adevărului.

Deși spitalul are încheiat un acord de parteneriat cu banca de piele din Italia Veneto pentru a putea beneficia de alogrefe/substituenți temporari în cazul în care se impune, atât ea, cât și unchiul celor două, au fost nevoiți să doneze piele pentru a-i da o șansă la viață Laviniei, a transmis, în urmă cu câteva zile femeia, azi mult mai liniștită după ce sora ei a ajuns pe mâna medicilor din Belgia, chiar dacă a contactat în țară multiple infecții nosocomiale.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat la povestea Laviniei Vlad, ploieșteanca de 37 de ani, care a ajuns în comă la Spitalul Floreasca, cu arsuri pe 70% din corp, după ce și-a scos copiii din locuința cuprinsă de flăcări.

În urma controlului sanitar făcut de Corpul de Control al ministrului Sănătății și de Inspecția Sanitară de Stat, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, în care se află singurul centru pentru arși din țară, nu mai poate interna pacienți din cauza unei ciuperci extrem de periculoase: candida auris.

Rogobete a mai precizat că că Centrul pentru Arși de la Floreasca a fost avizat ilegal

Acesta a transmis că că ministerul a sesizat Parchetul, iar unitatea în care ar trebui tratați pacienții cu arsuri grave din România va fi retrogradată.

Reacția lui Raed Arafat cu privire la Centrul de Arși, la 10 ani de la tragedia din Colectiv:

„Este foarte simplu răspunsul la această întrebare. Nu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, nu Ministerul de Interne se ocupă de centrele de arşi. Deci eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu pot să mă pronunţ în locul colegului de la Ministerul Sănătăţii.

Astfel de întrebare se adresează Ministerului care se ocupă de tema şi autorităţile care se ocupă de construcţie, că există construcţii în curs de realizare şi tot. Ştiţi foarte bine competenţa Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Este în prespital, în unitatea de primiri Urgenţă.

Noi asigurăm transportul, transferul, asigurăm intervenţiile de urgenţă şi pentru arşi, pe baza protocolului care există şi ordinului Ministrului Sănătăţii, în momentul în care un comitet de la un spital stabileşte că pacientul trebuie transferat afară, noi suntem anunţaţi, avem punctele de legătură şi anunţăm că avem nevoie de transport”, a precizat șeful DSU.