Se schimbă vremea. Furtuni și vijelii în jumătate de țară

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Meteorologii au emis mai multe alerte cod galben de instabilitate atmosferică pentru zeci de județe valabile de duminică, 17 august, și până luni dimineaţa. În acest timp, sâmbătă, mai multe regiuni sunt vizate de avertizări cod galben și portocaliu de caniculă.

Astăzi, este în vigoare o avertizare cod portocaliu, în intervalul orar 12 – 21, în judeţele judeţele Bihor, Arad, Timiş, unde sunt anunţate val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade.

În acelaşi interval este valabilă o avertizare cod galben, fiind anunţate val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat, în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării.

Totodată, duminică (17 august), în sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei va fi caniculă. Temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade.

În același timp, ANM a emis un cod galben de furtuni și vijelii, pentru ziua de duminică, între orele 13:00-21:00, în Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi în cea mai mare parte a zonei montane.

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi izolat grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40…50 l/mp.

De asemenea, de duminică, ora 21:00, până luni, ora 10:00, în Maramureş, Transilvania, nordul şi centrul Moldovei şi în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…25 l/mp şi izolat de peste 35…40 l/mp.

