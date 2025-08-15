TVA redus de 9% la achiziția unor anumite locuințe

Creșterea TVA-ului de la 1 august a fost resimțită și pe piața imobiliară. Există posibilitatea de achiziționare de locuințe cu TVA redus de 9% dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiții.

De la 1 august, TVA-ul pentru achiziția de locuințe noi a crescut la 21%. Achiziția de locuințe noi cu TVA de 9% mai poate avea loc până pe 31 iulie 2026 inclusiv în anumite condiții.

Condiții pentru achiziționarea locuinței cu TVA de 9%

locuința are o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, și o valoare, inclusiv a terenului pe care este construită, care nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată

locuința în momentul livrării, care nu poate depăși data de 31 iulie 2026, să poată fi locuită ca atare, conform condițiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

nu a achiziționat o altă locuință cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023, conform informațiilor din „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA

a încheiat până la data de 1 august 2025 un act juridic între vii care are ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

Avans de 20% pentru locuințe

Pentru a beneficia de cota redusă de 9%, persoana fizică, la data livrării locuinței trebuie să facă dovada achitării unui avans de 20% din valoarea locuinței exclusiv TVA, achitat integral până la data de 31 iulie 2025

Până la data de 1 august 2026 se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării. Este vorba despre locuințe care vor fi atribuite cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Obligații noi pentru notari