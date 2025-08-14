ANAF îl somează pe Iohannis să plătească aproape un milion de euro

Fostul președinte al României Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro pentru chiriile încasate de acesta pentru fosta sa casă din Sibiu, pierdută definitiv în instanță.

Iohannis a pierdut în instanță o casă din Sibiu pentru care a primit pentru 17 ani chirie de la o bancă, de aproximativ 300.000 de euro.

Imobilul a intrat în posesia fostului președinte printr-o moștenire declarată ilegală de instanțe, a relatat Sebastian Boldea, jurnalist Digi24.

Deși procesul s-a terminat în urmă cu trei ani de zile, ANAF nu a cerut la acea vreme desființarea certificatului de moștenitor declarat legal.

Ulterior, ANAF a început o acțiune separată și a obținut o somație de plată, care cu tot cu penalități și dobânzi, ajunge la aproape 1.000.000 de euro.

După ce a fost trimisă o somație de plată, este un termen legal de 15 zile pentru ca acela care a fost somat să nu fie executat silit.

Înainte de pierderea imobilului, Iohannis a declarat că va restitui banii imediat după decizia finașă a instanței.