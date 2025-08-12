Ministrul Investiţiilor, reacție la scandalul microbuzelor

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că va trimite corpul de control să verifice achizția microbuzelor școlare electrice de la o firmă din Prahova. Decizia ministrului vine după o anchetă de presă.

- Publicitate -

”Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR. Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene” a anunțat ministurl Pîslaru.

Acesta a precizat că va solicita clarificări imediate autorităților implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecții financiare.

În plus, acolo unde este cazul, va sesiza Parchetul European condus de la Laura Codruța Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva bugetului UE.

Eveniment Proxeneții fetelor de pe DN1, zona Bănești, reținuți Trei bărbați din Câmpina au fost reținuți de polițiști fiind acuzați de proxenetism. Potrivit anchetatorilor, aceștia își obligau victimele să se prostitueze la marginea...

- Publicitate -

”Fondurile europene sunt un bun public și fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent și în interesul oamenilor. Nu voi tolera niciun abuz” a fost mesajul oficialului.