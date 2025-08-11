- Publicitate -
Microbuze electrice, vândute la preț dublu de o firmă din Câmpina

O firmă din Câmpina, Aveuro Internațional, a câștigat peste 50% din contractele de livrare microbuze școlare electrice la nivel national. Societatea care aparține lui Vlad Papuc, fiul liberalei Rodicăi Papuc, a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/mașină. Au fost date în diferite în județe, unele prețuri fiind mai mult decât duble, arată  o investigație a celor de la reporteris.ro.

La secțiunea „anunțuri de atribuire” din sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), Aveuro Internațional figurează cu cel puțin 35 de contracte în valoare de peste 135 milioane de euro.

Societatea a câștigat licitațiile publice organizate în mai multe județe, microbuzele școlare  fiind achiziționate prin proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) .

Preț dublu pentru fiecare microbuz în parte

Potrivit investigației reporteris.ro spre exemplu, la Iași a adus 26 de microbuze la un preț per exemplar de 202.800 euro fără TVA, iar recordul a fost atins la Olt: 262.000 euro/mașină.

Același microbuz, pe care Aveuro l-a adus la Iași cu 1.014.000 lei, a costat la Brașov doar 743.000 lei. Cu prețul adjudecat la Brașov, județul Iași ar fi cumpărat 35 de microbuze școlare electrice față de doar 26 cât a luat, în condițiile în care furnizor a fost aceeași firmă, Aveuro Internațional, precizează publicația citată.

Alt termen de comparație diferența plătită în plus pentru fiecare din cele 26 de microbuze pe care Iașul le-a luat este cât contravaloarea unui apartament cu două camere. La această licitație, Iașul a pierdut cât un bloc cu 26 de apartamente.

Au fost luate doar jumătate din microbuzele școlare estimate

În Ghidul solicitantului din 2023, bugetul proiectului derulat cu fonduri PNRR era de 250 milioane euro, fără TVA, alocarea financiară per proiect/județ de puțin peste 6 milioane de euro.

Cu acești bani, același ghid vorbea despre achiziția a 3.200 de microbuze școlare. Ar fi rezultat un cost de 78.125 euro/bucata.

3.200 microbuze : 40 de județe = 80 mașini pentru fiecare județ.
Or, la doi ani de la demararea programului, acum avem până în 40 microbuze maxim de județ (excepție face Buzăul care a dublat valoarea proiectului cu bani din bugetul local), cu un cost per mașină ce variază între 148.000 și peste 260.000 euro, mai arată investigația.

Rodica Papuc: „Suspectez că e ceva politic”

Contactată telefonic, Rodica Papuc, mama patronului Aveuro Internațional, cea care deține firma de transport Ave Diana, a ținut să facă următoarele precizări:

„Nu văd ce treaba are în toată povestea asta culoarea mea politică. Da, sunt liberală și mă mândresc cu asta. Legat de această investigație, eu suspectez că e ceva politic. Fiul meu, orice control ar veni, e bec, cum se spune, e perfect în legalitate.

Nu scrie nicăieri că poți pune adaos 30,50 sau 100%, nu există restricții. E o piață liberă. Vlad plătește taxe la stat, impozit pe profit, etc. Nu văd care este problema.

El în fabrica de carosare a investit enorm. De ce nu spune nimeni și că noi asigurăm undeva la 300 de locuri de muncă? Asta nu se vede?! Dacă nu era totul la vedere, câștiga și în Prahova, ori aici a pierdut în fața unei firme din București. Am făcut fericite, însă, alte Consilii Județene”.

