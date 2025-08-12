40.000 de posturi din primării, desființate. 10% sunt din Poliția Locală

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a anunțat o restructurare masivă a posturilor din administrația locală.

Ce economie se face la buget

”În total, peste 40.000 de posturi în administraţia locală şi impactul financiar a acestei părţi, la care am lucrat noi, este de 2,2 miliarde de lei anual, atât este economia din aceste măsuri”, a declarat Cseke Attila. Ministrul a precizat că dintre posturile restructurate la nivel național, 4000 sunt din Poliția Locală.

De ce este nevoie de disponibilizări

Ministrul a explicat şi necesitatea luării acestor măsuri.

„De ce facem acest lucru? Pentru că pe de-o parte trebuie să cresc veniturile autorităţilor locale, ştiind că suntem într-un an greu şi probabil şi anul viitor va fi un an greu. Adică statul nu va avea posibilitatea de a susţine la un nivel financiar pe care şi-l doresc, altfel, primăriile în activitatea lor.

Şi atunci, pe de-o parte trebuie să creez pârghiile prin care ele îşi încasează veniturile de la cei datornici, despre care am vorbit, şi a doua măsură este de eficientiza structura autorităţilor locale. Aici vor fi mai puţin loviţi sau reducerea va fi mult mai mică la cei care nu au astăzi organigrama plină, adică cei care au gestionat statul de funcţii şi organigrama instituţiei neocupând toate posturile.

Cei care au toate posturile ocupate, sigur, vor avea nevoie de reducere mai consistentă, inclusiv de reorganizare, în sensul în care unii angajaţi din aparatul bugetar vor trebui să plece”, a declarat Cseke Attila, luni seară, la Antena 3.

Ce se întâmplă la Poliția Locală Ploiești

Numărul polițiștilor locali ar putea să se reducă considerabil la Ploiești. Asta în contextul în care se propune un polițist local la 1200 de locuitori, față de un polițist local la 1000 de locuitori cât este în prezent. O astfel de măsură ar conduce la desființarea a peste 40 de posturi de la Poliția Locală Ploiești.

„După ultima analiză ar însemna peste 40 de posturi reduse la Poliția Locală Ploiești. Trebuie să ținem cont că a mai existat o reducere, cu 10%, a numărului de posturi. Dacă ne raportăm la datele statistice, reducerea ar fi mult mai mică, de 11 posturi”, a explicat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului. Detalii AICI

Comuna din Prahova cu un singur polițist local

Propunerea legată de reducerea numărului de polițiști locali generează numeroase discuții, mai ales la nivelul primăriilor mici din Prahova. La Jugureni, există un singur polițist local.

„În organigramă avem prevăzute două posture de polițist local, dar avem angajat un singur polițist local. Mai avem un agent de pază, angajat ca personal contractual. Cum să reduci posturi?

Vremurile sunt grele. Toate problemele se abat pe umerii noștri a celor mici, talpa cum i se mai spune.

Măcar un polițist local să avem ca să urmărească sistemul de supraveghere video și să intervină în caz de nevoie. Sunt pur și simplu dezamăgit. Nu am cuvinte” a declarat pentru Observatorul Prahovean Constantin Mărcoceanu (PSD), primarul comunei Jugureni.

Comuna Jugureni are 460 de locuitori, iar conform datelor statistice, la 1 ianuarie 2025, din totalul locuitorilor 26,2% persoane aveau vârsta de peste 67 de ani.