Zeci de polițiști locali riscă să fie disponibilizați la Ploiești

Autor: Roxana Tănase

Data:

Numărul polițiștilor locali ar putea să se reducă considerabil la Ploiești. Asta în contextul în care se propune un polițist local la 1200 de locuitori, față de un polițist local la 1000 de locuitori cât este în prezent. O astfel de măsură ar conduce la desființarea a peste 40 de posturi de la Poliția Locală Ploiești.

Propunerea privind reducerea numărului de polițiști locali la Ploiești a creat numeroase dezbateri în spațiul public.

Proiectul privind unele măsuri fiscale impus la nivelul autorităților locale prevede pentru poliția locală un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii şi un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe.

O astfel de propunere ar conduce implici la o diminuare substanțială a numărului de polițiști locali din Ploiești.

Organigramă cu personal redus

La Ploiești organigrama prezentată pe site-ul Poliției Locale prevede un număr de 214 persoane, dintre care doar 203 sunt ocupate efectiv.

Atenție, însă! Tot din acest total, fiind vorba de o instituție cu personalitate juridică, în schemă se regăsesc posturi de juriști, contabili, personal administrativ, personal pentru achiziție și sănătate în muncă.

Conform organigramei doar 168 de persoane figurează cu posturi de execuție, dintre care 35 sunt personal contractual. Prin urmare numărul polițiștilor cu atribuții de control este extrem de mic, raportat la suprafața municipiului.

Disponibilizări în grafic

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) susține că diferența de posturi reduse nu ar fi mare dacă ne-am raporta la datele statistice cu privire la numărul populației din Ploiești, nu la datele recensământului din 2021.

„După ultima analiză ar însemna peste 40 de posturi reduse la Poliția Locală Ploiești. Trebuie să ținem cont că a mai existat o reducere, cu 10%, a numărului de posturi. Dacă ne raportăm la datele statistice, reducerea ar fi mult mai mică, de 11 posturi”, a explicat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Practic la ordine publică sunt doar 61 de polițiști locali. La Serviciul circulație – 22, Serviciul de intervenție rapidă – 17, Serviciul protecția mediului – 11, Serviciul evidența populației – 5, Serviciul disciplină în construcții -afișaj stradal – 12, în timp ce alte 35 de persoane figurează ca personal contractual, mare parte dintre ei asigurând paza unor obiective.

Dacă adăugăm faptul că aceste persoane sunt repartizate la schimburi, dar și faptul că unele posturi sunt disponibile în cazul persoanelor aflate în concediu medical vom avea o radiografie completă a situației de la Poliția Locală Ploiești.

Cum rămâne cu numărul de locuitori ai Ploieștiului

O astfel de  reducere a numărului de posturi are loc în condițiile în care raportarea la numărul de locuitori nu este chiar corectă.

Conform recensământului din 2021, populația Ploieștiului era de 180.540 de locuitori, ceea ce ar însemna, conform normei propuse, doar 150 de polițiști locali.

Conform Direcției Județene de Statistică Prahova, populația după domiciliu din Ploiești era, la 1 ianuarie 2025, de 207.886 locuitori.

Dacă s-ar ține cont de aceste date statistice, numărul polițiștilor locali ar trebui să fie 173 față de 168 cât figurează în prezent ca fiind cu posturi de execuție.

organigrama

