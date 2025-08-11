- Publicitate -

Începerea anului școlar, boicotată de sindicaliști

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Noul an școlar ar trebui să înceapă luni, 8 septembrie. Sindicaliștii din Educație sunt hotărâți ca prima zi de școală să fie boicotată printr-un protest în fața sediului guvernului.

- Publicitate -

Astăzi a avut loc o nouă rundă de discuții între reprezentanții sindicatelor din Învățământ și premierul Ilie Bolojan. Negocierile au eșuat.

Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a declarat că profesorii vor boicota începutul anului școlar și vor ieși în stradă pentru a protesta față de măsurile luate de Guvernul Bolojan, potrivit Antena 3.

Liderul de sindicat a precizat că marţi, 9 septembrie, va fi organizat un referendum. În funcţie de rezultatele acestuia, se ia în calcul și o grevă generală în învăţământ, ca cea din 2023.

Eveniment

Incendiu de vegetație pe o suprafață de 25 ha, lângă Ploiești

Un incendiu izbucnit luni după amiază lângă Ploiești, la Pleașa, a distrus vegetația de pe o suprafață de teren de aproximativ 25 de hectare. La...
- Publicitate -

De partea cealaltă, premierul a declarat: „Va fi mai multă muncă pentru aceiaşi bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschişi să facem simplificări în sistemul de învăţământ pentru ca timpul şi energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educaţional”.

Care sunt nemulțumirile profesorilor

  • Norma didactică de predare crește, în medie, cu două ore;
  • Crește numărul de elevi la clasă;
  • Comasări de școli și clase;
  • Fondul de burse al studenților, redus cu 40%;
  • Tariful brut pe ora suplimentară sau vacantă redus cu 50% pentru toți profesorii
  • Indemnizația de hrană va fi acordată doar angajaților cu salarii de 6.000 lei net sau mai mici și rămâne plafonată la 347 de lei pe lună;

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Hooverphonic, trupa pe care o asculți la radio, vine la Republik Fest

0
Una dintre cele mai iubite trupe europene de pop...
Exclusiv

Caz medical imposibil, rezolvat de dr. Mihai Băican

1
Medicul Mihai Băican, unul dintre puținii specialiști în ozonoterapie...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

4
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
- Publicitate -

Știri noi

Economic

Danzecris Blejoi, o afacere locală de succes

0
Pe o piață dominată de multinaționale, o afacere locală,...
Administrație

Lucrările pentru racordarea Văii Slănicului la gaze avansează

0
Sunt progrese semnificative în implementarea proiectului de extindere a...
Eveniment

100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu. Lista evenimentelor

0
Pe 21 august 2025, Teatrul „Toma Caragiu” marchează un...
Eveniment

Circulație închisă la noapte pe Bulevardul Independenței

1
Circulația rutiera va fi închisă la noaptea pe Bulevardul...
Eveniment

A intrat cu mașina într-un cap de pod. Accident pe DN1D, la Sălciile

0
Un accident rutier grav s-a produs în această după...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

27
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

15
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

10
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Amenzi de peste 620.000 de lei date de ANPC pe litoral

David Mihalache -
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au aplicat...

Întâlnire între Nicușor Dan și Maia Sandu, la un festival

David Mihalache -
Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Moldovei, Maia Sandu,...

Perseide 2025. Când poate fi observată „ploaia de stele”

Corina Matei -
Fenomenul denumit „Perseide” are loc în fiecare an și,...

Când va fi următoarea minivacanță

Observatorul Prahovean -
Următoarea minivacanță în România va avea loc în perioada...
- Publicitate -

Cum să-ți protejezi datele personale când ești în vacanță

Roxana Tănase -
Directoratul Național de Siguranță Cibernetică a lansat, joi, câteva...

Zi de doliu național în memoria lui Ion Iliescu

Marius Nica -
Este zi de doliu național, în România. Ion Iliescu,...

Șantajul cibernetic. Cum să nu cazi pradă amenințărilor online

Roxana Tănase -
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat noi...

ANCOM. Cum poți anula portarea unui număr de telefon

Roxana Tănase -
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean