Începerea anului școlar, boicotată de sindicaliști

Noul an școlar ar trebui să înceapă luni, 8 septembrie. Sindicaliștii din Educație sunt hotărâți ca prima zi de școală să fie boicotată printr-un protest în fața sediului guvernului.

- Publicitate -

Astăzi a avut loc o nouă rundă de discuții între reprezentanții sindicatelor din Învățământ și premierul Ilie Bolojan. Negocierile au eșuat.

Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a declarat că profesorii vor boicota începutul anului școlar și vor ieși în stradă pentru a protesta față de măsurile luate de Guvernul Bolojan, potrivit Antena 3.

Liderul de sindicat a precizat că marţi, 9 septembrie, va fi organizat un referendum. În funcţie de rezultatele acestuia, se ia în calcul și o grevă generală în învăţământ, ca cea din 2023.

Eveniment Incendiu de vegetație pe o suprafață de 25 ha, lângă Ploiești Un incendiu izbucnit luni după amiază lângă Ploiești, la Pleașa, a distrus vegetația de pe o suprafață de teren de aproximativ 25 de hectare. La...

- Publicitate -

De partea cealaltă, premierul a declarat: „Va fi mai multă muncă pentru aceiaşi bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschişi să facem simplificări în sistemul de învăţământ pentru ca timpul şi energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educaţional”.

Care sunt nemulțumirile profesorilor