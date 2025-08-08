- Publicitate -

Când va fi următoarea minivacanță

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Următoarea minivacanță în România va avea loc în perioada 15-17 august. Vineri, 15 august, când se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, estezi liberă.

- Publicitate -

Potrivit Codului Muncii, de minivacanța de Sfânta Maria beneficiază toți angajații din România, atât din sectorul public, cât și în cel de stat.

Sunt însă salariați precum cei din Sănătate, Alimentație Publică, Transport, Poliție, etc care vor munci. Aceștia vor primi o zi liberă compensatorie sau bani în plus.

Până la sfârșitul anului, au mai rămas următoarele zile libere legale: 30 noiembrie (duminică) – Sfântul Andrei, 1 decembrie (luni) – Ziua Națională a României, 25 decembrie (joi) – Crăciunul și 26 decembrie (vineri) – A doua zi de Crăciun.

Administrație

Lista străzilor din Ploiești care intră în reparații

Primăria Ploiești anunță că lucrările de reparații stradale continuă în mai multe cartiere ale orașului. Astfel, de la începutul lunii iulie și până acum, s-a...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

3
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
Exclusiv

De unde vin denumirile străzilor din Ploiești

1
Observatorul Prahovean va publica o serie de materiale informative,...
Exclusiv

Povestea Retrologia spusă de DJ Papee și DJ Iulio, artizanii proiectului

0
Weekendul care a trecut, 2-3 august 2025, Republica de...
Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

2
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...
Exclusiv

Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale

2
HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de...
- Publicitate -

Știri noi

Auto-moto

Accident în Lipănești. O femeie a căzut de pe o trotinetă electrică

0
Un accident rutier mai puțin obișnuit s-a produs, vineri...
Eveniment

170 de șoferi amendați în Prahova. 13 au rămas fără permis

0
170 de șoferi au fost sancționați în ultimele două...
Administrație

Zeci de polițiști locali riscă să fie disponibilizați la Ploiești

0
Numărul polițiștilor locali ar putea să se reducă considerabil...
Eveniment

Se închide Bulevardul Independenței. Cum vor circula autobuzele

0
Bulevardul Independenței (Castanilor) din Ploiești se închide începând de...
Eveniment

Accident la intersecția străzilor Radu de la Afumați și Găgeni

0
Un accident rutier în care au fost implicate două...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

2
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

9
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

6
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Cum să-ți protejezi datele personale când ești în vacanță

Roxana Tănase -
Directoratul Național de Siguranță Cibernetică a lansat, joi, câteva...

Zi de doliu național în memoria lui Ion Iliescu

Marius Nica -
Este zi de doliu național, în România. Ion Iliescu,...

Șantajul cibernetic. Cum să nu cazi pradă amenințărilor online

Roxana Tănase -
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat noi...

ANCOM. Cum poți anula portarea unui număr de telefon

Roxana Tănase -
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)...
- Publicitate -

Restricții pe DN1 Ploiești – București, la intrare în Capitală

Roxana Tănase -
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță...

Zi de doliu național după moartea lui Ion Iliescu

Luiza Toboc -
Ziua de doliu național după moartea lui Ion Iliescu...

Comunicatul Spitalului SRI după moartea lui Ion Iliescu

Ciprian Pap -
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit, astăzi,...

A murit fostul președinte al României, Ion Iliescu

Marius Nica -
Ion Iliescu, fostul președinte al României, a murit la...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean