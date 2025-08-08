Când va fi următoarea minivacanță

Următoarea minivacanță în România va avea loc în perioada 15-17 august. Vineri, 15 august, când se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, estezi liberă.

Potrivit Codului Muncii, de minivacanța de Sfânta Maria beneficiază toți angajații din România, atât din sectorul public, cât și în cel de stat.

Sunt însă salariați precum cei din Sănătate, Alimentație Publică, Transport, Poliție, etc care vor munci. Aceștia vor primi o zi liberă compensatorie sau bani în plus.

Până la sfârșitul anului, au mai rămas următoarele zile libere legale: 30 noiembrie (duminică) – Sfântul Andrei, 1 decembrie (luni) – Ziua Națională a României, 25 decembrie (joi) – Crăciunul și 26 decembrie (vineri) – A doua zi de Crăciun.

