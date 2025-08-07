Parcare la bloc, cu taxă. Cum e în alte orașe

Cum să-și protejezi datele personale când ești în vacanță

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Directoratul Național de Siguranță Cibernetică a lansat, joi, câteva recomandări de securitate pentru protejarea datelor personale când ești în vacanță. „Vacanțele vin cu relaxare, dar și cu riscuri digitale – datele personale pot fi expuse dacă nu iei măsuri de protecție”, a anunțat DNSC.

Directoratul Național de Siguranță Cibernetică (DNSC) a lansat, joi, câteva recomandări pentru a nu deveni victimă în perioada vacanței.

„ Fie că ești în aeroport, la terasă sau într-un resort exotic, dispozitivele tale rămân conectate. Vacanțele vin cu relaxare, dar și cu riscuri digitale – datele personale pot fi expuse dacă nu iei măsuri de protecție”, a anunțat DNSC.

DNSC: Recomandări de securitate digitală pentru călătorii

  • Evită conectarea la rețele Wi-Fi publice sau folosește un VPN de încredere
  • Nu accesa aplicații bancare sau conturi sensibile de pe rețele nesecurizate
  • Folosește metode de plată sigure – carduri virtuale și autentificare în doi pași
  • Verifică întotdeauna legitimitatea site-urilor de rezervări și recenziile utilizatorilor
  • Dezactivează partajarea automată a locației și limitează postările în timp real
  • Realizează backup-uri pentru documentele esențiale înainte de plecare

„Dispozitivele te însoțesc peste tot. Asigură-te că vacanța ta nu devine o oportunitate pentru atacatori. Călătorește informat. Călătorește în siguranță”, a precizat DNSC.

Administrație

Parcul Libertății din Ploiești, ținta actelor de vandalism

Peste 20 de corpuri de iluminat din Parcul Libertății din Ploiești au fost vandalizate. Servicii Gospodărire Urbană (SGU) a anunțat, joi, că prejudiciul a...
„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
Exclusiv

Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

1
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...
Exclusiv

Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale

2
HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de...
Exclusiv

Impactul noilor măsuri fiscale asupra micilor antreprenori

0
Noile măsuri fiscale instituite de Guvernul Bolojan de la...
Exclusiv

Comuna în care toți copiii înscriși la școală încap într-o clasă

1
La doar o oră distanță de agitația capitalei, în...
Exclusiv

Primăria Lipănești: Familia ta are datorii? Nu îți poți vinde mașina!

4
Conducerea Primăriei Lipănești a adoptat o măsură drastică pentru...
Știri noi

Viața Prahovei

Lista localităților din Prahova vizate de ploi torențiale

0
Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o atenționare...
Viața Prahovei

Biblioteca Măgureni a participat la „CodeKids – Copiii fac coding în bibliotecă!”

0
Pe 31 iulie 2025, de la ora 11.00, la...
Administrație

Parcul Libertății din Ploiești, ținta actelor de vandalism

0
Peste 20 de corpuri de iluminat din Parcul Libertății...
Eveniment

Sindicalist despre criza din educație: seamănă vânt, vor culege furtună

0
Este a șaptea zi de proteste ale profesorilor, la...
Sănătate

Pacienții cu boli cronice, fără bilet de trimitere la medicul specialist

0
Anumiți pacienți cu boli cronice vor avea acces mai...
Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Șofer inconștient la Ploiești. Cum a ”tăiat” trecerea de pietoni

3
Un șofer ”grăbit” a efectuat o manevră periculoasă pe...
Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

5
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

5
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
Zi de doliu național în memoria lui Ion Iliescu

Marius Nica -
Este zi de doliu național, în România. Ion Iliescu,...

Șantajul cibernetic. Cum să nu cazi pradă amenințărilor online

Roxana Tănase -
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat noi...

ANCOM. Cum poți anula portarea unui număr de telefon

Roxana Tănase -
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)...

Restricții pe DN1 Ploiești – București, la intrare în Capitală

Roxana Tănase -
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță...
Zi de doliu național după moartea lui Ion Iliescu

Luiza Toboc -
Ziua de doliu național după moartea lui Ion Iliescu...

Comunicatul Spitalului SRI după moartea lui Ion Iliescu

Ciprian Pap -
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit, astăzi,...

A murit fostul președinte al României, Ion Iliescu

Marius Nica -
Ion Iliescu, fostul președinte al României, a murit la...

Dublă crimă în Teleorman. O altă victimă în stare critică

Ștefan Vlăsceanu -
O dublă crimă a avut loc marți dimineață în...

