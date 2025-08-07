Cum să-și protejezi datele personale când ești în vacanță

Directoratul Național de Siguranță Cibernetică a lansat, joi, câteva recomandări de securitate pentru protejarea datelor personale când ești în vacanță. „Vacanțele vin cu relaxare, dar și cu riscuri digitale – datele personale pot fi expuse dacă nu iei măsuri de protecție”, a anunțat DNSC.

Directoratul Național de Siguranță Cibernetică (DNSC) a lansat, joi, câteva recomandări pentru a nu deveni victimă în perioada vacanței.

„ Fie că ești în aeroport, la terasă sau într-un resort exotic, dispozitivele tale rămân conectate. Vacanțele vin cu relaxare, dar și cu riscuri digitale – datele personale pot fi expuse dacă nu iei măsuri de protecție”, a anunțat DNSC.

DNSC: Recomandări de securitate digitală pentru călătorii

Evită conectarea la rețele Wi-Fi publice sau folosește un VPN de încredere

Nu accesa aplicații bancare sau conturi sensibile de pe rețele nesecurizate

Folosește metode de plată sigure – carduri virtuale și autentificare în doi pași

Verifică întotdeauna legitimitatea site-urilor de rezervări și recenziile utilizatorilor

Dezactivează partajarea automată a locației și limitează postările în timp real

Realizează backup-uri pentru documentele esențiale înainte de plecare

„Dispozitivele te însoțesc peste tot. Asigură-te că vacanța ta nu devine o oportunitate pentru atacatori. Călătorește informat. Călătorește în siguranță”, a precizat DNSC.

