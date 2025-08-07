Zi de doliu național în memoria lui Ion Iliescu

Este zi de doliu național, în România. Ion Iliescu, primul președinte de după 1989, va fi înmormântat astăzi.

- Publicitate -

Guvernul a decretat astăzi doliu național și funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Acesta a murit la vârsta de 95 de ani, în spitalul SRI. Fostul președinte va fi înmormântat în Cimitirul Militar Ghencea. Tot aici va avea loc și slujba de înhumare.

În ziua de doliu național, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale sunt obligate să arboreze drapelul României în bernă.

Același gest va fi făcut la sediile partidelor politice, organizațiilor sindicale și patronale, instituțiilor de învățământ sau de cultură.

Exclusiv Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan pentru redresarea economiei românești. Astfel, pe lângă tăierea voucherelor...

- Publicitate -

Aceeași obligație revine și persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reședință.

Totodată, posturile de radio și de televiziune, precum și instituțiile de cultură își vor adapta programul difuzat și activitățile organizate în mod corespunzător acestei zile.