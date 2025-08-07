- Publicitate -

Zi de doliu național în memoria lui Ion Iliescu

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Este zi de doliu național, în România. Ion Iliescu, primul președinte  de după 1989, va fi înmormântat astăzi.

- Publicitate -

Guvernul a decretat astăzi doliu național și funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Acesta a murit la vârsta de 95 de ani, în spitalul SRI. Fostul președinte va fi înmormântat în Cimitirul Militar Ghencea. Tot aici va avea loc și slujba de  înhumare.

În ziua de doliu național, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale sunt obligate să arboreze drapelul României în bernă.

Același gest va fi făcut la sediile partidelor politice, organizațiilor sindicale și patronale, instituțiilor de învățământ sau de cultură.

Exclusiv

Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale

HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan pentru redresarea economiei românești. Astfel, pe lângă tăierea voucherelor...
- Publicitate -

Aceeași obligație revine și persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reședință.

Totodată, posturile de radio și de televiziune, precum și instituțiile de cultură își vor adapta programul difuzat și activitățile organizate în mod corespunzător acestei zile.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

0
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...
Exclusiv

Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale

0
HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de...
Exclusiv

Impactul noilor măsuri fiscale asupra micilor antreprenori

0
Noile măsuri fiscale instituite de Guvernul Bolojan de la...
Exclusiv

Comuna în care toți copiii înscriși la școală încap într-o clasă

0
La doar o oră distanță de agitația capitalei, în...
Exclusiv

Primăria Lipănești: Familia ta are datorii? Nu îți poți vinde mașina!

4
Conducerea Primăriei Lipănești a adoptat o măsură drastică pentru...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Cum arată Policlinica Cina, din Ploiești, în 2025 – FOTO

0
Policlinica de la Cina, una dintre cele mai frecventate...
Național

Șantajul cibernetic. Cum să nu cazi pradă amenințărilor online

0
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat noi...
Exclusiv

Cum suferă industria HoReCa din cauza poverilor fiscale

0
HoReCa este una dintre industriile cele mai afectate de...
Eveniment

Două incendii de vegetaţie, noaptea trecută, în Prahova

0
Două incendii de vegetaţie uscată au solicitat noaptea trecută...
Viața Prahovei

Un preot din Prahova vrea să înființeze un centru social pentru nevoiași

0
Pe un deal însorit din Tohani, județul Prahova, înconjurat...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

26
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Șofer inconștient la Ploiești. Cum a ”tăiat” trecerea de pietoni

3
Un șofer ”grăbit” a efectuat o manevră periculoasă pe...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

4
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
Opinii Voxpublica

Cum era viața de copil de școală primară, în comunism

5
Am prins comunismul. Este adevărat, am prins puțin din...
Opinii Voxpublica

Ce trebuie făcut pentru a avea un Ploiești curat?

3
Este deja un peisaj deprimant în Ploiești unde, cu...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Șantajul cibernetic. Cum să nu cazi pradă amenințărilor online

Roxana Tănase -
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a lansat noi...

ANCOM. Cum poți anula portarea unui număr de telefon

Roxana Tănase -
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM)...

Restricții pe DN1 Ploiești – București, la intrare în Capitală

Roxana Tănase -
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță...

Zi de doliu național după moartea lui Ion Iliescu

Luiza Toboc -
Ziua de doliu național după moartea lui Ion Iliescu...
- Publicitate -

Comunicatul Spitalului SRI după moartea lui Ion Iliescu

Ciprian Pap -
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit, astăzi,...

A murit fostul președinte al României, Ion Iliescu

Marius Nica -
Ion Iliescu, fostul președinte al României, a murit la...

Dublă crimă în Teleorman. O altă victimă în stare critică

Ștefan Vlăsceanu -
O dublă crimă a avut loc marți dimineață în...

Câți bani a încasat David Popovici la mondialul din Singapore

David Mihalache -
David Popovici a obținut două medalii de aur la...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean